AVUKAT SABAH'A KONUŞTU

Konuyla ilgili SABAH'a konuşan Avukat Murat Sultansu, "Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dosyaya müdahil olmuştur. Müşteki müvekkilimin sosyal ve güvenlik ile ilgili tüm ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmaktadır. Sayın Bakanımıza hassasiyeti ve duyarlılığı için şükranlarımı sunuyorum, iyi ki varsınız Sayın Bakanım…" dedi.