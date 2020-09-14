CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabey'in tecavüz ettiği kadın ilk kez görüntülendi! "Sapıkça fanteziler yapıyorlardı"

''Belediye Başkanı ve Ö.Ç. bana da o sırada tecavüz ettiler'': Vücudumun her yerinde ısırık ve morluklar vardı. O sırada A.Ç.'nin elinde telefonla bizi görüntülediğini gördüm. Belediye Başkanı ve Ö.Ç., Ö.G. isimli kadınla grup ilişkide bulunuyordu. Bir süre sonra Başkan ve Ö.Ç.'nin, A.Ç. ile birlikte olduğuna şahit oldum. Belediye Başkanı ve Ö.Ç. bana da o sırada tecavüz ettiler. Daha sonra A.Ç. beni arabasına aldı ve Didim'e dönmek için yola çıktık. Dönüşte A.Ç, 'Görüntülerini aldık. Senin oğlun ve eğitimli bir ailen varmış. Başkan seni beğendi. Çağırdığımızda gelmezsen oğluna bu görüntüleri gösteririz' dedi'" diye konuştu.