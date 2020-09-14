



"BAŞKANIN BULUNDUĞU YERE GÖTÜRDÜ"

Belediyeden ayrıldıktan sonra bir kafede bir şeyler içiyordum. Mesai saatinden sonra kendisini Ali Çağlar olarak tanıtan bir kişi beni aradı. Bana, 'Başkan adına aradığını, başkanın görüşmek istediğini, mesai saati dışında olduğu için olduğum yerden alıp başkanın bulunduğu yere götürmek istediğini' söyledi. Ali Çağlar yanıma geldi ve birlikte arabasına bindik. Ben Didim içerisindeki herhangi bir kafede buluşacağımızı zannediyordum. Ali Çağlar ile birlikte giderken köy yollarına saptık.



BİR BİRADAN NE OLACAK Kİ?

Nereye gittiğimizi sorunca 'Bir arkadaşın evine gidiyoruz' dedi. Olayların yaşandığı eve geldik. Başkan ve Başkan Yardımcısı Öznur olduğunu öğrendiğim kişinin alkol içtiklerini gördüm. Hatta ortamda bir kadın olması beni rahatlattı. Ben de eve girdim, oturdum. Daha sonra Öner isimli şahıs yanımıza geldi. Böylece 3 erkek ve 2 kadın olduk. Bana işle ilgili olarak ne işler yaptığımı sordular. Ben de halen işle ilgili sorular sorulması üzerine konuşmaya devam ettim. Bir süre geçti ve hava karardı. Gitmek istediğimi, beni evime bırakmalarını istedim. Öznur Hanım bana sakin olmamı ve kalmamı söyledi. Hatta bana içki içmeyi teklif etti ve 'Bir biradan ne olacak ki?' dedi. Ben de ısrar etmeleri üzerine bir bira içtim. Ben kalkmak istediğim halde Öznur Hanım bana hep beraber kalkarız diyerek ısrar etti.



"UYUŞTURUCU MADDE İÇTİLER"

Sonrasında ben ikinci birayı da içmeyi kabul ettim. Bunların çantalarından, ceplerinden küçük küçük uyuşturucu madde olduğunu düşündüğüm maddeler çıkmaya başladı. Uyuşturucu maddeler sehpadan ve ellerinden çektiler. Bana da teklif ettiler ve çok az bir dene dediler. Hatta Öznur burnuma doğru getirdi. Sonrasında ben de nefes aldığım için bir andan içime uyuşturucu maddeyi çektim. Sonrasında bir anda başım döndü ve kendimi kaybettiğimi hissettim.



Ne kadar sürenin geçtiğini bilmiyorum ancak ben yerde çıplak vaziyette acı içinde uyandığımı hatırlıyorum. Uyandığımda Öner Çiçek, Ahmet Deniz Atabay ve Öznur Gündoğdu isimli şahıslar üçlü birliktelik yaşıyordu. Sonrasında Ahmet Deniz Atabay ve Öner Çiçek bana tecavüz etti. Sonrasında tekrar kendimden geçtiğimi ve kendime geldiğimde çığlık çığlığa ağlayarak 'beni eve götürün' şeklinde bağırmaya başladığımı hatırlıyorum.