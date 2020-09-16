Muhittin Böcek sağlık durumu nasıl? Muhittin Böcek kimdir, kaç yaşındadır?

18 Nisan 1999 tarihinde Anavatan Partisi'nden aday olduğu seçimlerde Konyaaltı Belediye Başkanı olarak % 27'lik oy oranı ile seçilmiştir. 28 Mart 2004 Yerel Seçimlerine bu kez Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olmuş, ikinci döneminde % 50'nin üzerinde oy oranıyla tekrar seçilmiştir. Mart 2009 yerel seçimini bir kez kez daha kazanmıştır. 30 Mart 2014 yerel seçiminde ise %60'lık oy oranıyla yeniden belediye başkanı seçilmiştir.

Siyaset hayatı süresince 4 dönem Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştur. Aynı zamanda Batı Antalya Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (BATAB) Başkanlığı, Konyaaltı Turizm ve Eğitim Geliştirme Vakfı (KONTEV) Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Konyaaltı Kent Konseyi Başkanlığı görevlerine de devam etmektedir.

Antalya için 2019 Yerel Seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisi'nden aday olan Muhittin Böcek, halkın takdiri ile %50,62 oranında oy alarak Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.