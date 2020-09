Apple One nedir? Apple One Türkiye fiyatı ne kadar? Apple One ne işe yarar?

Apple One nedir? Apple One Türkiye fiyatı ne kadar? Apple tarafından tanıtılan yeni abonelik sistemi Apple One tüm dünyada ilgi çekti. Türkiye'de de erişime açılacak Apple One sayesinde, uygun fiyatlı abone olabilecek ve tüm Apple uygulamalarını tek bir abonelikte toplayabileceksiniz. İşte, Apple One hakkında merak edilen bilgiler…

APPLE ONE NEDİR?

Apple Time Flies etkinliğinde şirket yeni bir abonelik modeli Apple One'ı tanıttı. Apple One, Apple uygulama ailesinin en çok sevilen uygulamaları için uygun fiyatlı abonelik paketleri sunuyor. Apple Music, Apple Cloud, Apple TV, Apple Arcade, Apple Fitness ve Apple News olmak üzere öne çıkan uygulamalar, artık kullanıcılar için daha erişilebilir olacak.