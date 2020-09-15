İşte Hasan Basri Yalçın'ın yazısından ilgili bölüm:

Uzun süredir gözlemliyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. "Bu CHP, bildiğiniz CHP değil" diye. Ancak kör bir inatla basit bir gerçeği göz ardı edenler hala CHP'yi Atatürk'ün partisi olarak tarif etmeye çalışıyor. Halbuki her şey gün gibi ortada

CHP adım adım ele geçirildi. Atatürk'le bütün bağları kopartılıyor. Bize inanmayanlar CHP İstanbul İl Başkanı'nın sözlerine bakabilir. Atatürk isminden rahatsız oluyormuş kendisi. Bunun üzerine hala CHP'nin eski CHP olduğunu düşünüyorsanız kendinizi bir kontrol edin derim.

Bana sorarsanız süreç Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kaset kumpası sayesinde CHP'nin başına getirilmesiyle başladı. Parti yavaş yavaş dizayn edildi. Atatürkçülük çizgisini temsil ettiği düşünülen her kim varsa zamanla tasfiye edildi. Belki hala bu hassasiyeti taşıyanlar olabilir ancak onlar da sesini çıkartabilecek cesarete sahip değil.

Canan Kaftancıoğlu'nun açıklamalarına verilen cevaplara bir bakın. Atatürkçülüğü kimseye bırakmayan bazı CHP yetkilileri ya suspus oldular ya da görüntüyü kurtarmak adına adresi bile olmayan bir iki ifadeyle konuyu geçiştirdiler. Bazıları yazdıkları tweet'lerde Canan Kaftancıoğlu'nun adını bile anmaya cesaret gösterememiş. Yuvarlak ifadelerle sözüm ona Atatürkçülük yapıyorlar.

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