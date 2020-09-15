Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.09.2020 08:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 08:35
    ABONE OL

    Sabah gazetesi yazarı : Ey Atatürkçüler! Bu artık sizin partiniz değil

    ’nin İstanbul İl Başkanı ’nun hakkındaki sözleri partiyi karıştırdı. Birçok milletvekili Kaftancıoğlu’na tepki gösterirken Genel Başkanı ’nun sessizliği dikkat çekti. Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı , “Kendisine söylenen her şeyi yapan bu sayede koltuğunu koruyan Kemal Kılıçdaroğlu istese bile Canan Kaftancıoğlu'nu görevden alamayacağını biliyor” ifadelerini kullandı. Yalçın, “Ey Atatürkçüler! Bu CHP artık sizin partiniz değil. Aldılar elinizden” diye yazdı.

    Ey Atatürkçüler! Bu CHP artık sizin partiniz değil

    İşte Hasan Basri Yalçın'ın yazısından ilgili bölüm:
    Uzun süredir gözlemliyoruz. Dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. "Bu CHP, bildiğiniz CHP değil" diye. Ancak kör bir inatla basit bir gerçeği göz ardı edenler hala 'yi Atatürk'ün partisi olarak tarif etmeye çalışıyor. Halbuki her şey gün gibi ortada

    CHP adım adım ele geçirildi. Atatürk'le bütün bağları kopartılıyor. Bize inanmayanlar CHP İstanbul İl Başkanı'nın sözlerine bakabilir. Atatürk isminden rahatsız oluyormuş kendisi. Bunun üzerine hala CHP'nin eski CHP olduğunu düşünüyorsanız kendinizi bir kontrol edin derim.

    Bana sorarsanız süreç 'nun bir kaset kumpası sayesinde CHP'nin başına getirilmesiyle başladı. Parti yavaş yavaş dizayn edildi. Atatürkçülük çizgisini temsil ettiği düşünülen her kim varsa zamanla tasfiye edildi. Belki hala bu hassasiyeti taşıyanlar olabilir ancak onlar da sesini çıkartabilecek cesarete sahip değil.

    'nun açıklamalarına verilen cevaplara bir bakın. Atatürkçülüğü kimseye bırakmayan bazı CHP yetkilileri ya suspus oldular ya da görüntüyü kurtarmak adına adresi bile olmayan bir iki ifadeyle konuyu geçiştirdiler. Bazıları yazdıkları tweet'lerde Canan Kaftancıoğlu'nun adını bile anmaya cesaret gösterememiş. Yuvarlak ifadelerle sözüm ona Atatürkçülük yapıyorlar.

    YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın: Ey Atatürkçüler! Bu CHP artık sizin partiniz değil
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri