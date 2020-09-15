Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.09.2020 07:49
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.09.2020 07:49
    ABONE OL

    Son dakika: ’nün yapılanmasına darbe: 66 gözaltı kararı! Aralarında da var!

    Fetullahçı Terör Örgütü’nün sözde Türk Silahlı Kuvvetler Yapılanması’na yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Çok sayıda rütbeli askerin bulunduğu 66 şüpheli hakında gözaltı kararı verildi. Ayrıca halen olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E.’nin de operasyonda gözaltına alındığı öğrenildi.

    Sabah
    Sema Alim Dalgıç
    FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe: 66 gözaltı kararı!

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'nün sözde yapılanmasına yönelik , MİT Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ile koordineli olarak yürütülen planlı operasyonlarda yeni bie gelişme yaşandı.

    66 GÖZALTI KARARI
    Operasyon kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat irtibatlı muhtelif Kuvvetlere mensup, 1'i Yüzbaşı, 1'i Teğmen, 62 Astsubay, 2'si rütbesinde 48'i Muvazzaf olmak üzere toplam 66 asker şahıs şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    Edinilen bilgiye göre, mensup olunan kuvvete göre şüphelilerden 18'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı,
    24'ü Jandarma Genel Komutanlığı, 19'u Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 2'si Komutanlığı, 3'ü Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup...

    İzmir ve 28 farklı ilde 15 Eylül salı günü saat: 01.00 itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca eş zamanlı yakalama ve gözaltı işlemleri başladı.

    Yine edinilen bilgiye göre, şüpheliler arasında bulunan ve halen olarak görev yapan Yüzbaşı Ç.E. de operasyon kapsamında gözaltına alındı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe: 66 gözaltı kararı! Aralarında Foça İlçe Jandarma Komutanı da var!
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri