CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Atatürk' yerine 'Gazi Mustafa Kemal' demesiyle başlayan polemik şiddetlendi. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu referans göstermesi tansiyonu daha da yükseltti.
Parti birbirine girdi. CHP milletvekilleri, Kaftancıoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. İşte vekillerin tepkileri:
Yaşar Tüzün: Atamızı her seferinde polemik konusu yapan 'kişi' o koltuğa yakışmıyor. Bizi temsil etmiyorsun.
Ali Özgündüz: CHP demek, Atatürk demektir. Bilmeyip, öğrenmek isteyenler varsa tüzük ve programı okusunlar.
Sevda Erdan Kılıç: Atatürk, bize emanet edilen davanın adıdır.
Atilla Sertel: 'Atatürk' diyemeyen bir il başkanını da gereken ders verilmezse bu da bizim en büyük ayıbımızdır.
Kamil Oktay Sındır: CHP Tüzüğü Madde 1. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusu, ilk Genel Başkanı ve değişmez önderi MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'tür.
İlhan Kesici: ATATÜRK, İstiklal Savaşı'mızda Heyet-i Temsiliye Reisi, Büyük Millet Meclisi Başkanı, Gazi, Mareşal ve Ebedi Başkumandanımızdır.
Muharrem İnce: Gazi Mustafa Kemal Atatürk Milli Mücalededir, Kurtuluştur, Kuruluştur.