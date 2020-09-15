Ancak uyarıya rağmen 8 Eylül'de çalışmaların devam ettiği tespit edildi. Kurul 10 Eylül'de, suç duyurusunda bulunulmasına ve uygulamaların onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, dün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Hıdiv Kasrı'ndaki çalışmalarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bakanlık yetkilileri, Koruma Bölge Kurulu'nun ve uzmanların yaptıkları tespitlerin bulunduğu dosyayı da savcılığa teslim etti.