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    • 15.09.2020 08:27
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    'nın altını oymuşlardı! Kültür ve 'ndan 'ye suç duyurusu

    ’nın altını adeta oyan için Kültür ve harekete geçti. İBB hakkında suç duyurusunda bulunulurken 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü çalışmaların durdurulması için yazı gönderdi.

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Beykoz'daki Hıdiv Kasrı'nın altındaki mahzeni ortaya çıkartmak için başlattığı kazı çalışmasından önce Koruma Bölge Kurulu'ndan izin almadığı ortaya çıkmıştı. İBB, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yaptıkları incelemenin ardından çalışmaları durdurduğunu açıklamıştı. Bakanlık yetkilileri, çalışmaların tarihi binanın karakterini olumsuz etkilediğini ve yapıyı statik açıdan yıpratmış olabileceğini değerlendirmişti.

    PROJEYE UYGUN HALE GETİRİN
    İstanbul 6 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün yazışmalarına göre, kurul 3 Eylül'de İBB'ye gönderdiği yazıda, Hıdiv Kasrı'ndaki çalışmaların hemen durdurulmasını, yapılan uygulamalarla ilgili bilgi ve belgelerin kendilerine gönderilmesini talep etti.

    Ancak uyarıya rağmen 8 Eylül'de çalışmaların devam ettiği tespit edildi. Kurul 10 Eylül'de, suç duyurusunda bulunulmasına ve uygulamaların onaylı projeye uygun hale getirilmesine karar verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yetkilileri, dün Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Hıdiv Kasrı'ndaki çalışmalarla ilgili suç duyurusunda bulundu. Bakanlık yetkilileri, Koruma Bölge Kurulu'nun ve uzmanların yaptıkları tespitlerin bulunduğu dosyayı da savcılığa teslim etti.

    Kazı çalışmalarında çıkartılan toprak ve molozlar, Hidiv Kasrı'nın tuvalet olarak kullanılan bölümünde depolandı.
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