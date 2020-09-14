"Çırpındıkça batıyorsunuz. Bu sizin aslınıza rücu edişiniz. Size bu cüreti verenleri de biliyoruz. Çok mu zor: Biraz dürüstlük, biraz ahlak, biraz samimiyet lütfen!"

KAFTANCIOĞLU: "KİŞİLERİN İSİMLERİNDEN SÖZ EDERKEN, BELİRLİ ALIŞKANLIKLARLA BUNLARIN ÖZEL ATIFLARLA KATEGORİZE EDİLMESİNE KARŞIYIM"

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 9 Eylül'de video konferansla gerçekleştirilen Taksim Toplantıları'na konuk oldu. 1.5 saatlik konuşmasında Kaftancıoğlu, Atatürk'e atfen üç kez Gazi Mustafa Kemal ifadesini kullandı.

Kaftancıoğlu, TBMM eski Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, "Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?" sorusuna şu cevabı verdi:

"Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum."