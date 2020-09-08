"BİR AYDIR MAĞDURUZ"

Esnaf Emrah Lüleli, "1 ay oldu. Zaten gündüz çalışmıyorlar. Sorumlu kimseyi bulamıyoruz. Gece çalışılıyorlar ama çok yavaş işliyor. Biz çok şikayetçiyiz. Başlayalı 1 ay oldu ama durum bu işte. İşler berbat. Yükseklikler çok fazla, kimseye ulaşamıyoruz. Gündüz çalışmadıkları için yetkili birini bulmak imkansız. Belediyeye mesaj gönderiyoruz. Yapılıyor diye sevindik onu da bu hale getirdiler. Bir aydır mağduruz" diye konuştu.