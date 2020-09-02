CHP'li İBB'den hukuksuz ihale: Belediye arazilerini satışa çıkardı!

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait taşınmazları satmaya devam ediyor. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı. Yayın konuğu olan Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Metin Güneş "Meclis kararının orta yerde olduğu yerde bu yapılan ihale baştan sona kadar usulsüzdür." açıklamasında bulundu.
CHP'li İBB, şehrin göbeğindeki turizm ve ticaret imarlı bazı yerleri satmaya devam ediyor. Konuyla ilgili 9 Eylül'de bir ihale gerçekleştirilecek. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
Karataş, "Şu dakikalarda da aslında bir ihale yapıldığı bilgisini sizlerle paylaşalım. Şu anda bulunduğumuz bu nokta, İstanbul'un en değerli ilçelerinden biri olan Beyoğlu Örnektepe Mahallesi ve hemen arka tarafımızda gördüğünüz bu nokta ise Gençlik Merkezi. Ancak burası da 1995'ten bu yana Beyoğlu'nda olmasına rağmen şu an İBB tarafından ihaleye çıkarılıyor. " dedi.
BAŞTAN SONA KARAR USULSÜZDÜR
Yayın konuğu olan Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Metin Güneş, "İhale tamamen usulsüz. Şu saatlerde yapılmakta olan ihale, bizim açımızdan şöyle usulsüz; burası Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla ki meclis kararı halkın tecelligahı olan yerdir ve meclis kararını sadece hukuk bozar. Veya mahkeme bozar. Dolayısıyla bu meclis kararının orta yerde olduğu yerde bu yapılan ihale baştan sona kadar usulsüzdür. İhaleyi alanlar mağdur olacak. Burada Beyoğlu halkı mağdur olacak." açıklamasında bulundu.