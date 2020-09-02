CHP'li İBB'den hukuksuz ihale: Belediye arazilerini satışa çıkardı!

02.09.2020 11:41

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, belediyeye ait taşınmazları satmaya devam ediyor. Konuyla ilgili detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı. Yayın konuğu olan Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Metin Güneş "Meclis kararının orta yerde olduğu yerde bu yapılan ihale baştan sona kadar usulsüzdür." açıklamasında bulundu.