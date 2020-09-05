CHP'li İBB yeşil alan yönetiminde sınıfta kaldı

05.09.2020 11:02

CHP’li İBB yönetimi yeşil alan konusunda ne vaat etti, neler yapıldı? Ekrem İmamoğlu’nun başkanlığındaki Büyükşehir yönetimi nasıl bir sınav verdi? Bu soruların cevabı A Haber özel haberinde ele alındı.