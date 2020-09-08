Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim zorunlu mu olacak?

Yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamayla okulların ne zaman açılacağına ilişkin yeni bilgiler verdi. Selçuk; en kısa sürede gerekli açıklamayı yapacağını ve teknik hazırlıklar yaptıklarını duyurdu. Yeni eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle başlamıştı. Okulların 21 Eylül'de açılması planlanıyordu. Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu olacak?

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- 53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda.

- (Okulların açılması konusunda) Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız.