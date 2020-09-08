Okullar açılacak mı? Yüz yüze eğitim olacak mı? Yüz yüze eğitim zorunlu mu olacak?

Yüz yüze eğitim olacak mı? Okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamayla okulların ne zaman açılacağına ilişkin yeni bilgiler verdi. Selçuk; en kısa sürede gerekli açıklamayı yapacağını ve teknik hazırlıklar yaptıklarını duyurdu. Yeni eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos tarihinde uzaktan eğitimle başlamıştı. Okulların 21 Eylül'de açılması planlanıyordu. Peki, yüz yüze eğitim zorunlu mu olacak?
OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
- 53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda.
- (Okulların açılması konusunda) Bir takım teknik hazırlıklarımız var. En kısa sürede gereken açıklamayı yapacağız.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Başkan Erdoğan, okulların açılması hakkında şu sözleri kullanmıştı;
Ailelerin tercihlerine göre okul öncesi ve 1. sınıftan başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterecektir. Çocuklarımızın eğitim hayatının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir.
YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU OLACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul 1. sınıf öğrencilerinin okula başlayabileceğini söyledi. MEB 2020 2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili daha önce açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimin tercihe bağlı olup olmayacağının sorulması üzerine şunları söylemişti;
"Bu sadece eğitsel bir problem değil, sosyolojik bir problem aynı zamanda. Bu yüzden de biz velileri zorlayarak 'Herkesin bir mecburiyeti olacaktır.' cümlesini kurmayız. Bunun hukuksal alt yapısını oluşturuyoruz. Bu sıradan bir durum değil, genel bir afet durumu. Salgın döneminde velilerimiz diyelim ki ailesinde kronik rahatsızlığı olan birisi veya başka bir sorun var. Velinin insiyatifinin dikkate alınması söz konusu."
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE DEMİŞTİ?
Salgın hastalık nedeniyle gündemde olan birçok konuyla ilgili Sağlık Bakanlığının verdiği tavsiye niteliğindeki kararlar uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta Bilim Kurulu toplantısının ardından okullarla ilgili konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu olarak ""Şu dönemde kısıtlı bir şekilde eğitimin devamı şeklinde bir yaklaşımımız var." demişti.
Detayların gelecek hafta konuşulacağının altını çizen Koca okula yeni başlayacak 1. sınıfların alışması açısından 2+5 (2 gün okul 5 gün tatil) şeklinde bir modelin uygulanabileceğini belirtti. Bu yıl sınav stresi yaşayacak 8 ve 12. sınıflar için alınacak karar bu Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklanacak.