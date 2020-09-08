



EMİRLER MESCİDİ'NİN ALANINDAKİ BENZİN İSTASYONU KALDIRILDI

Emirler Mescidi'nin bânisinşn 1760'lı yıllarda yaşayan Emîr Hâce Seyyid Mustafa Efendi olduğu ifade edildi. Mescid; 1955-1957 istimlâkleri sonucu yıkıldı ve ticari alan olarak kullanılmaya başlandı. Mescid alanında en son benzin istasyonunun bulunduğu ifade edildi. Benzin istasyonunun kaldırıldığı öğrenildi.



Emirler Mescidi; kamuoyunda Sirkeci Camii veya Emirler Camii olarak biliniyor.

İBB'NİN TAKSİM MEYDANI'NDA KAÇAK İNŞAA ETTİĞİ ANIT KALDIRILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul Taksim Meydanı'nda 29 Ekim 2019 tarihinde açılan, daha sonra kaçak olduğu anlaşılan, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve altın kaplama bir Atatürk mozolesinin bulunduğu anıt kaldırıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Taksim Meydanı'na, "Kavuşma Durağı" adıyla kurduğu geçici sergi platformu, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun kararı doğrultusunda söküldü. Söküm işlemleri, 23 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşti.

35 metre yüksekliğindeki bayrak direğinin altına yapılan ve tartışmalara neden olan anıt, gece geç saatlerde belediye ekipleri tarafından kaldırılarak götürüldü.

Kenan Kıran/Sabah