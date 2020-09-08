



Metrobüs kullanan Fatih Keleş, "Hafta içi metro ve metrobüs kullanıyorum. Aşırı bir yoğunluk var. Ayakta yolcu kapasitesini yarısı kadar yolcu alınacak diye anonslar yapılıyor. Kapıdan taşana kadar yolcu alınıyor. Ayakta yolcu olması bence yanlış. Seferlerin arttırılması gerekiyor" diye konuştu.



Ahmet Uyanık isimli yolcu "Ayakta yolcu sayısı azdı. Kurallara uymamız gerekiyor. Bu işin şakası yok. Vatandaşların tedbirlere uyması gerekli" dedi.



BAKIMLAR YAPILMIYOR MU?

Üst üste yaşanan metrobüs arızaları ve yangınları, "Araçların bakımları yapılmıyor mu?" sorusunu akıllara getirdi.