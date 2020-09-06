

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

6 Eylül'de yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.

KPSS YORUMLARI: ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?

İspanyadakı boğa güreşinden Amerikan armuduna kadar sorduğun için teşekkürler #kpss #kpss2020

Sınavın sona ermesiyle birlikte bir çok aday özellikle Türkçe testlerinde yaşadığı sorunlardan dert yandı. Soruların uzunluğundan dert yanan adayların bir çoğu ise 'Funda' sorusuna takılmış durumda. Sosyal medyada da ilgili soruya ilişkin esprili paylaşımlarda bulunan adaylar, akıllarında kalan soruları da sosyal medyadan paylaşmaya başladı.