Memur olmanın ilk şartı olan KPSS gerçekleşti. Sınav giren adaylar puanlarını hesaplamak için KPSS soru ve cevaplarını bekliyor. Adaylar KPSS sonuçlarından önce puanını öğrenmek için soru ve cevap anahtarına ihtiyaç duyuyor. Peki KPSS zor muydu, kolay mıydı?
KPSS sorularına ilişkin özellikle sosyal medyadan yorumlar yapılmaya başlandı. 81 il merkezi ve KKTC Lefkoşa olmak üzere 95 sınav merkezinde sınava giren adayların en büyük hayali atanmak. İşte, KPSS soruları zor muydu kolay mıydı sorusunun yanıtı ve KPSS sınav yorumları!. 6 Eylül'de yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor.
KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
6 Eylül'de yapılan KPSS'nin soru ve cevaplarının sınavın gerçekleştiği tarihten itibaren ortalama 4 gün içerisinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayınlanması bekleniyor. Ancak KPSS soru ve cevaplarının yayınlanması konusun da ÖSYM tarihsel değişiklik yapabilmekte.
KPSS YORUMLARI: ZOR MUYDU, KOLAY MIYDI?
İspanyadakı boğa güreşinden Amerikan armuduna kadar sorduğun için teşekkürler #kpss #kpss2020
Sınavın sona ermesiyle birlikte bir çok aday özellikle Türkçe testlerinde yaşadığı sorunlardan dert yandı. Soruların uzunluğundan dert yanan adayların bir çoğu ise 'Funda' sorusuna takılmış durumda. Sosyal medyada da ilgili soruya ilişkin esprili paylaşımlarda bulunan adaylar, akıllarında kalan soruları da sosyal medyadan paylaşmaya başladı.
KPSS P3 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS P3 PUANI ALIM YAPAN KURUMLAR
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı
KPSS Lisans Kaç Yıl Geçerli?
KPSS Lisans her yıl gerçekleştirilmekle birlikte B Grubundan atanacak adaylar sınava çift yıllarda katılmaları durumunda aldıkları puanları kullanabileceklerdir. Örneğin; 2019 KPSS Lisans sınavına katılmış olan bir aday B Grubu atamalarında bu puanını kullanamazken, 2020 KPSS Lisans sınavına katılması durumunda 2022 yılında gerçekleştirilecek KPSS'ye kadar bu puanını atamalar için kullanabilecektir.
KPSS Lisans Puan Türleri Nelerdir?
KPSS Lisans sınavında çözülecek Genel Kültür ve Genel Yetenek testleri, A Grubu ve Öğretmen atamalarında kullanılan puan türlerindeki etkisi dışında temel olarak üç adet puanın hesaplanmasına yaramaktadır. Bu puanlar ve ders ağırlıkları şu şekildedir;
KPSS P1 Puan Türü
Genel Yetenek; %70
Genel Kültür; %30
KPSS P2 Puan Türü
Genel Yetenek; %60
Genel Kültür; %40
KPSS P3 Puan Türü;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50
KPSS B Grubu adaylarının atamalarında kullanacağı en temel puan türü KPSS P3 puan türüdür. Bu puan türünden çift yılda alınacak yüksek bir puan 2 sene içerisinde adayların atanabilmesi için avantaj sağlayacaktır.