KPSS'YE GEÇ KALAN ADAY İSYAN ETTİ!

Çeşitli gerekçelerle sınav saatine yetişemeyen adaylar, sınav merkezine giremeyince bir çok ilde görevlilerle tartıştı. ÖSYM'nin sınav öncesinde defalarca yaptığı uyarılara rağmen , neredeyse tüm ÖSYM sınavlarında olduğu gibi trafik, elektrik, bozuk saat gibi bahanelerle kendilerine ayrıcalık tanınmasını isteyen adaylar, merkeze alınmadıktan sonra basın mensuplarına tepki gösterdi.

Şişli'deki bir sınav merkezine zamanında merkezde olmadığı için alınmayan ve sınava alınmadığı için görevlilerle tartışan bir şahıs, basın mensuplarının hangi mesleği düşünüyorsunuz şeklindeki sorusuna, "Artık hiç bir şey düşünmüyorum" şeklinde yanıt verdi. Sınav salonuna geç kalan bir çok aday benzer şekilde merkezlerden geri dönüş yaptı. ÖSYM, daha önceki sınavlarda olduğu gibi bu sınavda da sınav öncesinde yaptığı bilgilendirmede, sınav saatine dikkat çekerek, ilgili saatte sınav merkezinde olmayan adayların merkezlere alınmayacağını, adayların buna göre daha önceden tedbirlerini alarak sınav merkezinde saatinde olması gerektiğini bildirmişti.