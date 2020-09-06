Bu ilk başarılı penisilin tedavileri, yerel girişimler olarak kaldı ve penisilinin önemli bir "kemoterapi" unsuru olarak kabul edilmesi çok zaman aldı.

Arıtılmış ilk penisilin Sir William Dunn Patoloji Okulu'nda, 1940 yazında, Profesör Howard Florey ve Yahudi asıllı Alman Profesör Ernest Chain tarafından elde edildi. Prof. Florey, ortak çalışmalarının sonucunu, "Kemoterapik tedavi aracı olarak penisilin" başlıklı bir makalesiyle dünyaya duyurdu. Bu makale, 24 Ağustos 1940 günü, Lancet'te yayınlandı.

Arıtılmış ilk penisilinin ilk tedavide kullanılması 12 Şubat 1941 günü, Oxford'da Radcliffe Hastanesi'nde gerçekleşti. Bir polis memuru olan hasta, ağız kenarındaki yara sonucu, kan zehirlenmesine yakalanmıştı. 24 saat içinde hastaya 800 miligram penisilin verildi ve durumunda büyük bir düzelme gözlendi. Ancak 5 gün içinde, Profesör Florey'in ekibi, o dönemde, dünyada bulunan tüm arıtılmış penisilini tüketti ve hasta 15 Mart günü öldü. Kesin bir başarıyla sonuçlanan ilk penisilin tedavisi, yine Redcliffe Hastanesi'nde, 3 Mayıs 1941 günü başlatıldı. Büyük bir şirpençe çıban yarasıyla hastaneye getirilen hastaya, damardan penisilin verildi.