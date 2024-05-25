Meta’nın mesaj şifreleme skandalı! Gazze’deki katliamda hedefleri WhatsApp mı veriyor? 3 kritik bilgi: İletişim, gruplar ve konum

3 KRİTİK BİLGİYE ULAŞIYOR 2 milyar kullanıcının mesajlarının okunmadığı ifade edilirken devlet kurumlarının hangi kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurduğunu, özel grupların üyeliklerini ve konumlarını takip etmek için "şifrelemeyi atladığı" belirtildi. Güvenlik açığı, onlarca yıllık bir ağ izleme tekniği olan "trafik analizine" dayanıyor ve internet trafiğinin büyük bir ulusal ölçekte araştırılmasına dayanıyor. Belge, WhatsApp 'ın bu durumdan etkilenen tek mesajlaşma platformu olmadığını açıkça ortaya koyuyor. HEDEFLERİ WHATSAPP VERİYOR İDDİASI Meta 'da çalışan 4 kişinin açıklamaları ise Gazze 'deki katliamda WhatsApp'ın büyük bir rolü olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre, çalışanlar dijital gözetimin Gazze Şeridi'nde kimi öldüreceğine karar vermeye yardımcı olduğu bir dönemde, katil İsrail'in Filistinlileri izleme programının bir parçası olarak bu güvenlik açığından yararlanabileceğini öne sürdü.





META SORULARI YANITSIZ BIRAKTI

Meta sözcüsü Christina LoNigro, iddiaları reddetse de şirketin İsrail'in bu güvenlik açığından yararlanıp yararlanmadığını sorulduğunda yanıt vermedi. Yazılımda konuşma konuları bir sır olarak kalsa bile, hangi bireylerin birbirleriyle sohbet ettiğine dair güçlü çıkarımlar yapmak için yeterli olduğu bildirildi.

İNSANLARI META VERİLERE DAYANARAK ÖLDÜRÜYORUZ

Dünya üzerindeki savaşlar giderek daha fazla bilgisayarlaştırılırken, Meta'nın sunduğu veriler (konuşmaların kim, ne zaman ve nerede olduğu hakkındaki bilgiler) dünya çapındaki istihbarat, ordu ve polis teşkilatları için büyük değer taşımaya başladı. ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Teşkilatı şefi Michael Hayden daha önce rezil bir şekilde "İnsanları meta verilere dayanarak öldürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Uzmanların yaptığı analize göre WhatsApp, kullanıcılarının maskesini, bağlı her cihaza atanan benzersiz bir numara olan IP adreslerini internet veya hücresel servis sağlayıcı hesaplarına kadar takip ederek ortaya çıkarabilir.