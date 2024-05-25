Meta’nın mesaj şifreleme skandalı! Gazze’deki katliamda hedefleri WhatsApp mı veriyor? 3 kritik bilgi: İletişim, gruplar ve konum

Geçtiğimiz haftalarda İsrailli yayın organları "+972" ve Local Call'un haberinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarında yapay zekadan faydalandığına ilişkin bilgi paylaşıldı.
İSRAİL KATLİAM İÇİN YAPAY ZEKA KULLANIYOR
Söz konusu haberde, İsrail tarafından Gazzeli hedeflerin belirlenmesi için "The Gospel", "Lavender" ve "Where's Daddy?" gibi yapay zeka sistemlerinin kullanıldığı ve en az gözetimle "toplu suikast fabrikası"nın işletildiği ifade etti.
Özellikle Lavender ve Where's Daddy? programlarının kullanımına ilişkin nisan başında elde edilen verilerden yola çıkılarak Meta'nın mesaj ve sosyal medya uygulaması WhatsApp üzerinden veri topladığı aktarıldı.
Filistin'e fayda sağlamak amacıyla çalışan teknoloji uzmanlarından oluşan sivil toplum kuruluşu Tech For Palestine'ın kurucularından Paul Biggar, yapay zeka programlarının İsrail tarafından kullanımına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Biggar, Lavender'in, İsrail'in "soykırımı otomatikleştirmek için" kullandığı araçlardan biri olduğunu ifade ederek bu programla kişilerin, hedef olarak belirlendiğini ve yapay zeka ile tespit edilmesinin de "makul bir inkar edilebilirlik katmanı" oluşturduğunu söyledi.
İsrail ordusunun, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki bir eve düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi’ne getirildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları üzüntü yaşadı. (25 Mayıs 2024)
Söz konusu hedeflerin "geçerliliğine inanmanın güçlüğüne" dikkati çeken Biggar, İsrail ordusunun yapay zekanın önerdiği hedefleri soruşturmada, "gereken titizliği göstermediğini" dile getirdi.
META'NIN WHATSAPP'TAN NASIL BİLGİ TOPLADIĞI ORTAYA ÇIKTI
Gazze'deki katliamda yapay zekanın aktif bir şekilde kullanıldığı ortaya çıkarken Meta'nın WhatsApp üzerinden nasıl bilgi topladığı ortaya çıktı.
The Intercept'te yer alan habere göre, Whatsapp'ın güvenlik ekibi Mart ayında meslektaşlarına bir dahili uyarı yayınladı. Uyarıda yazılımın güçlü şifrelemesine rağmen, bir tür devlet gözetimine karşı savunmasız kaldığı bildirildi.