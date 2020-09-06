2020 KPSS Lisans puan hesaplama nasıl yapılır? Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puan hesaplama 2020 yılında yoğun ilgi görüyor. 2019-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri sınavının sona ermesinin ardından gözler puan hesaplama işlemlerine çevrildi. Adaylar internetten hızlıca '' KPSS puan hesaplama nasıl yapılır? Lisans puan hesaplaması nasıl olur?'' sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. KPSS P1, P3, P3 puan türleri ve hesaplamasına dair merak edilenleri haberimizden okuyabilirsiniz.
KPSS P1 PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
KPSSP1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi % 70, Genel Kültür testi ise % 30 etkilidir.Bu puan türü sadece Genel Yetenek – Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır.
Puan Hesaplama Formülü:
Genel Yetenek netiniz x 0.7
Genel Kültür netiniz x 0.3
+ 40= KPSSP1 puanınız.
Örneğin; 50 GY, 40 GK neti olan bir adayın puanı şu şekilde hesaplanır; 50 x 0.7= 35, 40 x 0.3=12, 35+12+40=87
KPSS P2 PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
KPSS P2 puan türü aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır. Genel Yetenek: %60 Genel Kültür: %40
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında %60 Genel Yetenek, %40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
Burada bilmeniz gereken P2 puanının KPSS Lisans sınavı sonrası hesaplanmasıdır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
Yalnızca en az 4 yıllık fakülte mezunlarının girebileceği KPSS Lisans sınavına giren adayların KPSS P2 puanı hesaplanmaktadır.
KPSS P3 PUAN HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
NOT: KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
KPSS PUAN TÜRLERİ NELERDİR?
2020 KPSS'ye girecek adayların sınav sonuçlarının değerlendirilmesi sonucu kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya alınma işlemi aşağıda yer alan tabloya göre yapılıyor.
KPSS P3 NEDİR?
KPSS P3 puanı lisans mezunlarını ilgilendirmektedir. KPSS A ve B grubundaki adaylar P3 puan türü ile atanabiliyorlar. Ancak bu puan türünde atanabilmek için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Lisans mezunları ve lisans mezunu olabilecek konumda bulunan kişiler P3 puan türü ile atanma şansı elde edebiliyorlar.
KPSS P3 PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 Puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek; %50
Genel Kültür; %50 ağırlığa sahiptir.
Yani her iki dersin de hesaplamadaki katkısı eşittir. Standart sapmadan bağımsız olarak her iki test de ham puana karşılık gelen netler ile eşit olarak değerlendirilir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için ÇİFT Yıllarda KPSS Lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. Tek yıllarda yapılan KPSS Lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik sınavında her test kendi içinde puanlanıyor. Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunuyor. Bulunan bu ham puanlar ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanıyor.
KPSS P3 PUANI ALIM YAPAN KURUMLAR
• Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
• Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
• Gümrük Muhafaza Memurluğu
• Gümrük Muayene Memurluğu
• Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
• Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
• Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
• Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
• T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
• Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
• Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
• Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Orman Genel Müdürlüğü
• Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
• Makina Kimya Endüstrisi
• Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
• TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
• Gümrük Müsteşarlığı
• Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
• Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
• Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
• Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
• Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı