osym.gov.tr: KPSS sınav sonuçları sorgulama işlemi yapan adaylar 2020 KPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr adresinden açıklanacak KPSS sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Adaylar bu sınavdan iyi bir puan elde ederek devlet kadrolarına yerleşme hayali kuruyor. 2020 KPSS heyecanında Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumları sonrası KPSS sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, KPSS 2020 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı!
KPSS LİSANS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS lisans mezunları Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavından hemen sonra soru ve cevapların ne zaman açıklanacağı konusunda araştırmalarını yapacak. KPSS lisans sınavı soru ve cevaplarının en geç yarın açıklanması gündeme gelebilir.
ÖSYM SINAV SONUÇLARI SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ
2020 KPSS SINAV YORUMLARI! KPSS SORULARI ZOR MUYDU KOLAY MIYDI?
Bu sene yine KPSS lisans sınavının hemen öncesinde ve hemen sonrasında sınavında zor ya da kolay olup olmadığı hakkında adaylardan açıklamalar gelecek.
KPSS YE GİRECEK HERKESE BAŞARILAR DİLERİM #kpss2020
Sınava giren arkadaşlar allah yardımcınız olsun allah emeklerinizi boşa çıkarmasın #kpss2020
Sınav var diye uyanamaz korkusuyla 5 defa saat başı uyanmak peki #kpss2020
Emeklerinizin karşılığını almanız dileğiyle. Tüm adaylara başarılar diliyorum. #kpss2020
Yarım saattir Çorlu-Tekirdağ yolunda sıkışmış trafiğin içindeyiz ve trafiğin tek nedeni tek yöne düşürülmüş yol.KPSS'ye yetişmeye çalışan yüzlerce insan var ve muhtemeln geç kalacağız. Ne olacak şimdi,bu bedeli kim ödeyecek? #kpss2020
bu kutlu sınava girecek tüm arkadaşlara başarılar. sınavda görev alacak arkadaşlara da kolay gelsin. virüssüz bi sınav olsun #kpss2020
Biraz salladım sonra dün sevgilimin askere gitmesi aklıma geldi biraz ona ağladım sndndmdmd sonra biraz daha salladım güzel sınavdı #kpss2020
Kendimi deniyeyim dedim az daha aklımı kaybettim #kpss2020
ablamı sınava getirdim anne gibi hissediliyor #kpss2020
#kpss2020 2. Sınav girişlerinde maskeyle beraber deodorantta dağıtabilirsiniz zira kokudan soru çözemedim(çalışmadığım içinde çözememiş olabilirim ama konumuz bu değil).
KPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
ÖSYM'nin yayınladığı kılavuzda yer alan bilgiye göre, puan hesaplama işlemleri şu şekilde yapılacak:
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
MEB tarafından, ÖABT kapsamında sınav yapılmayan yabancı dillerdeki alanlarda (Almanca, Arapça, Çince, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Rusça) öğretmen atamalarında, ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) sonuçlarından oluşturulan KPSSP120 puan türünü kullanacaktır. Bu puanın hesaplanmasında ilgili yılda alınan YDS/1 (İlkbahar Dönemi)/e-YDS sonuçları kullanılacaktır.
KPSSP120 puanı hesaplanırken kullanılacak yabancı dil standart puanının hesaplanmasında ,adayların ilgili yılın YDS/1 (İlkbahar Dönemi) / e-YDS sonucu kullanılacaktır. KPSSP120 puanı hesaplanacak adayların, YDS puanlarının ortalama ve standart sapma değerleri, her yabancı dil için ayrı ayrı hesaplanacak, bu değerler kullanılarak adayların yabancı dil standart puanları hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. YDS'de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların yabancı dil standart puanı hesaplanmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Tablo-1'deki testlerden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak hesaplanacak olan KPSS puan türleri Tablo-2'de gösterilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları bu puan türleri arasından seçecekleri KPSS puanlarını kullanacaklardır.
Tablo-2'de gösterilen ağırlıklara göre, testlerden ve YDS puanlarından elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasında kullanılan standart puanların tümünün olması gerekir.
Adayların ASP'leri kullanılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları, adayları, A Grubu Kadrolar için giriş sınavlarına KPSS puanlarına göre çağıracaklar, giriş sınavı yapmayacak olan kamu kurum ve kuruluşları atamalarda doğrudan KPSS puanlarını kullanacaklardır.
.