Evde kolay profiterol tarifi! Masterchef Türkiye’de yapılan pratik ve lezzetli profiterol tarifi!

Misafilerinize sunacağınız lezzetli ve pratik profiterol tarifini haberimizde derledi. Evde kolay profiterol tarifi ile ister çayın kahvenin yanına isterseniz de akşam yemeklerinin ardından ikram edebilirsiniz. Peki Masterchef Türkiye'de yapılan, çok güzel görünen pratik ve lezzetli profiterol tarifi nasıl?
PROFİTEROL TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
100 gr margarin
1 su bardağı su
1,5 su bardağı un
3 yumurta
Kreması için:
2,5 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
3 çorba kaşığı un
1 yumurta
1 paket vanilya
Üzeri için:
1 Paket çikolata sos
Yapılışı:
İlk olarak margarini bir tavada eritelim.
Margarin eridikten sonra suyu ve unu ekleyerek karıştıralım. Katılaşmaya başlayacaktır.
Kaşıkla sürekli katılaşan hamuru karıştıralım ki topaklanmasın.
3 dk pişirdikten sonra soğumaya alalım.
Soğuduktan sonra yumurtaları tek tek içine kıralım ve yumurtaları iyice yedirelim.
Daha sonra hazırladığımız hamuru elimizi ıslatarak küçük küçük toplara bölelim ve yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye dizelim.
Fırında pişirmeye bırakalım.
Bu arada kremasını tüm malzemeleri ekleyerek pişirelim.
Pişirdiğimiz topları bıçakla keselim ve hazırladığımız kremayı içine dolduralım.
Borcama alalım. Son olarak da çikolata sosu hazırlayıp üzerine dökelim.