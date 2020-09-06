Engelli memur alımı 2020 EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Açılımı Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı olan EKPSS için 2020 tarihi ÖSYM tarafından verildi. Daha önce yapılan başvuruların tarihleri de uzatıldı ve geç başvuru tarihi de belli oldu. Peki engelli memur alımı 2020 EKPSS sınavı ne zaman? EKPSS katılabilmek için hangi şartlara sahip olmak gerekiyor? İşte ayrıntılar…
2020 EKPSS NE ZAMAN?
2020 yılında da yapılacağı kesinleşen EKPSS sınavı tarihi ve başvuru tarihleri yayınlanan 2020 ÖSYM takvimi ile birlikte belli oldu. EKPSS 11 Ekim 2020 tarihine ertelendi.
BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU!
Daha önce başvuruları 24 Ocak-12 Şubat 2020 tarihleri arasında alınan, geç başvuru tarihi 11-12 Mart 2020 olarak belirlenen 2020 Yılı EKPSS 11 Ekim 2020 tarihinde yapılacak ve sonuçlar 12 Kasım 2020 tarihinde açıklanacak. 2020 EKPSS/Kura Başvuruları 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. Geç Başvuru tarihi 10-11 Kasım 2020 olarak belirlendi.
EKPSS İÇİN ARANAN MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?
EKPSS ye girecek engelli memur adaylarının:
1.Ortaöğretim,
2.Önlisans,
3.Lisans,
düzeyinde eğitim veren kurumların birinden mezun veya sınavın geçerlik süresi içerisinde mezun olabilecek durumda olması gerekir. Adayların atanabilmesi için yerleştirme tercih işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olması gerekir.
EKPSS NEDİR?
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan, EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.