TELE 1 kanalının sahibi Merdan Yanardağ fena köşeye sıkıştı. Yurt Gazetesi'nin sahibi CHP'li Durdu Özbolat, Twitter üzerinden yönelttiği "Tele 1'in kaynağı benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı?" sorularıyla Yanardağ'ı hırsızlıkla ve FETÖ'cülükle suçladı.

Yurt Gazetesi'nin sahibi Durdu Özbolat'tan kendisi hakkında ortaya atılan iddialara cevap geldi.

Durdu Özpolat'ın TELE 1'in patronu Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ve harcadığı paralarla ilgili anlattıkları gazeteci Cüneyt Özdemir'in "TELE 1'in arkasında kim var? Hangi para ile kuruldu?" sorularını gündeme getirmesi ile yeniden gündem oldu.



Durdu Özpolat kendisi hakkında ortaya atılan iddialar sonrası Merdan Yanardağ'a cevap verdiği tweetler paylaştı. İşte Özpolat'ın Yurt Gazetesi hesabından yazdığı o olay tweetler;

- ''Ben Durdu Özbolat, Merdan Yanardağ'ın bu akşamki sözlerine cevabımdır. Ben Yurt Gazetesi'ni evimi, otelimi, özel okulumu enerji hisselerimi satıp 25 milyon dolar harcayarak kurdum, kaynağım belli. Sen Tele 1'in kaynağı nedir onu açıkla.

- Merdan Yanardağ televizyonu ve gazeteyi batırıp gitti, borçlarla boğuşan biz mi dolandırıcıyız yoksa batırdığı gazetenin arkasından "maaş gaspçısı" diye konuşanlar mı dolandırıcı?

- Tele 1'in kaynağını açıklamazsan sana sorarım; kaynak benden çaldığın paralar mı yoksa Akın İpek'ten aldıkların mı? Barış TV'yi satarak aradan aldığın komisyonla Tele1'i kurdun, Barış TV'yi kime sattın?

- Yurt Gazetesi çalışanlarının maaşlarını kaynağım belli olduğu için ödeyemediğim zamanlar oldu ama borcumu hem çalışanlarıma hem piyasaya ödedim, ödemeye de devam ediyorum.

- Yurt Gazetesi'nde çalışan ve ne maaş aldıkları belli olan 210 personel vardı. Sen başkasının kesesiyle patronluk yaptın ama şu an her birine aylık 5 bin dolar verebiliyor musun? Ben bunu belgelerle ispat ederim, sen yalanlarını ispatlayabilir misin?

Merdan Yanardağ 80 öncesi sosyalist, 80 sonrası Kürtçü, Ergenekoncu, Hazirancı, FETÖ'cü… Bu nasıl çizgi?''

DURDU ÖZBOLAT RÖPORTAJDA NELER SÖYLEMİŞTİ

Durdu Özpolat, Merdan Yanardağ'ın Yurt gazetesi ve Yurt TV'de yaptıkları ile ilgili 28 Kasım 2019 günü verdiği röportajda şunları söylemişti:

Necdet Saraç ve Birsen Temur bana gelerek, işsiz bir gazeteci arkadaşlarının işe ihtiyacı olduğunu ve milletvekili danışmanı olarak istihdamı önerisini rica ettiler. Ben de kırmadım. Merdan Yanardağ'a TV'nin başına geçmesi önerisinde bulundum. Ve Merdan Yanardağ TV'nin başına geçmiş oldu. TV daha faaliyete geçmeden Merdan Yanardağ bana Kıbrıs'tan bir TV satın almamı önerdi. Önerisi mantıklıydı. Çünkü bu muhalif TV kapatılırsa yurt dışından yayın yapan bir TV kanalı olsun istedim. Metin Şadi'ye ait olan Kıbrıs AS TV'yi satın aldım.

Bir hafta sonra, Merdan Yanardağ hâlâ bende mevcut olan bir dosya ile geldi. TV'nin yanında ulusal bir gazete kurma fikrinin çok iyi olacağını söyledi. Yaptığı fizibilite raporunda gazete 500 bin dolara mal oluyordu. En fazla bu rakam bir milyon doları bulacağını söyleyerek, tirajın üç ayda 70 bine ulaşacağını ve başka da bir maliyeti olmayacağı teminatını veriyordu. Bu fikri kabul ettim.

İsim üzerinde tartıştık. Merdan Yanardağ YURT ismini önerdi. Ben de kabul ettim. Meğerse YURT ismi ve haklarını üzerine tescillemiş. Bunu sorgulamadım. Merdan Yanardağ kadroyu kurmaya başladı. Daha gazete ve TV yayın hayatına geçmeden anormal bir mali harcamayla işe başladı. Tabloyu görünce vaz geçmek istedim. Fakat sözüne itibar ettiğim bir şahıs böyle bir medya grubuna ihtiyaç olduğu konusunda beni ikna etti.

Gazete 2011 sonu ile 2012 yılı başında yayın hayatına başladı. TV için gelen Merdan Yanardağ gazete ile meşgul oldu. TV'yi unuttu. Şimdiki eşi dâhil, yakınlarını yüksek maaşlarla işe başlattı. Günde 80 bin gazete basıyordu. Satış da 15-20 bin idi. Ama sonradan öğrendim ki, tirajı 55 bin göstermek için, bayiden gazete satın almışlar. Günde 30-35 bin gazete hurdaya, hurda geliri de başkalarına gitmiş.

Merdan Yanardağ tekrar geldi. 'Patron bu gazeteyi ve TV'yi kurtaralım. Bana bir fırsat daha ver. Gazeteyi üç ayda 13 bin olan 20 bin, 6 ayda 25 bin tiraja çıkaracağım' diye bir sözleşme imzaladık. Karşılığında 150 bin dolarlık bir teminat senedi istedi. Sözleşmeyle birlikte senedi şahitler önünde imzaladık.

Her gün tiraj artıyor. Viski ve şampanyalar patlıyor. Meğerse bayiden aldığı gazeteleri, bir hurdacı ile anlaşarak paketi açılmadan yolluyormuş. Bunu tespit ettim. Kendisine söyledim. Gazete çalışanlarından bir grup sendikalı olmasını istiyordu. Merdan Yanardağ da buna razı olmadığımı söylüyormuş. O gün Merdan Yanardağ ve çalışanları topladım. Sendikaya evet diyeceğimizi söyledim. Bu hoşuna gitmedi.

Dağıtımı da Yay Sat'a aktardım. Tiraj satın alamayacağını anlayınca, sendika imzası günü gayri ahlaki bir davranışla 24 saatte gazeteden ayrıldı. Yazarları istifaya çağırdı. İsim hakkını almıştım. Ama internet şifrelerini götürdü. İşi kilitledi. Gazetenin çıkmaması için elinden geleni yaptı. Teminat senedini evime haciz gönderdi. Halen mahkemeliğiz.

BENDE 2 BİN LİRA MAAŞLA ÇALIŞAN ADAM MEDYA PATRONU OLDU

Netice, benden 2 bin lira maaş ile iş isteyen Merdan Yanardağ medya patronu oldu.