Ataklı, "Net söylüyorum. Bugünkü ortamda, benim aldığım bilgiler ve deneyimlerim.. Bir parti kurulması halinde içinde Muharrem İnce'nin de olacağı bu parti, CHP'den daha fazla oy alacaktır. Oylar bölünüyor, yüzde 1 bile alamaz falan... Bunları bir kenara bırakın. Bir şeyler olacak. CHP'de konuştuğum etkili isimler, Muharrem İnce'nin içinde olacağı hareketin CHP'ye çok ciddi zarar vereceğini ve oy olarak da CHP'yi geçebileceğini söylüyor." dedi.