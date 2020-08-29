Son dakika haberi... Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk NTV canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamalarından şöyle;

Pazartesi sabah saat 9'da okullarımızda İstiklal Marşı okunacak ve ziller çalacak, çocuklarımızın bize evlerinden eşlik etmelerini bekliyoruz.

UZAKTAN EĞİTİM NASIL OLACAK?

Bu sürecin nasıl işleyeceğini kademe kademe belirlemiş durumdayız. Bütün içerikler gün gün bütün okullarımıza ulaştırılmış durumda.

Uzaktan eğitim konusunda Mart'tan beri bir deneyim kazandık. Her sabah bir spor olacak, çocuklarımızın o hareketleri yapmalarını çok önemsiyoruz. Her gün canlı ders olacak.

Canlı ders dışında da öğretmenlerle öğrenciler arasında iletişim olacak.

ÖĞRETMENLER HER GÜN OKULA GİDECEK Mİ?

Hangi öğretmenlerimizin hangi günler okuldan eğitim yapacaklarını belirledik. Bazı okullarda kronik rahatsızlığı olan veya 65 yaş üstü olan öğretmenlerimiz fazla olabilir, onlara zaten esneklik tanımıştık. Belirli öğreytmenlerimiz bazı günler evden bazı günler okuldan eğitim verecekler.

Biz öğretmenlerimizin tam gün okulda olmalarını istemiyoruz. Benim bu tüm okul yöneticisi arkadaşlarıma çağırımdır.

Sürekli okulda bulunmayı, öğretmenimizi rahatlatmak için istemiyoruz. Bazı çalışmalar evden de yapılabilir. Önemli olan çocuklarımıza ulaşmak, onalrın ihtiyaçlarına gidermek.

ÖĞRENCİLERİN HEPSİ UZAKTAN EĞİTİME KATILABİLİYOR MU?

Biz televizyondan erişime baktığımızda yüzde 99'a yakın bir etkileşim gördük. Küçük de olsa televizyona erişimde sıkıntı vardı. Bazı öğretmenlerimiz kendi ders ücretlerinden toplayarak televizyon bilgisayar verdi, bu beni çok etkiledi.

Cihazı olmayan 1,5 milyon çocuk var. Nereden biliyoruz? EBA'ya kimler giriyor, kimler ne yapıyor. Bunların hepsini belirliyoruz. Cihaz temini anlamında da çalışmalarımız var. EBA destek noktaları kuruyoruz. Belli bölgelerde 8-10 bilgisayarın olduğu, bir okulun içi, bir eğitim merkezi olabilir. Bunun bir kısmı gezici olabilir, araçlar vasıtasıyla. Erişimi olmayan çocukları bu EBA destek noktalarıyla buluşturacağız.

Öğrencimiz isterse dersi kendi öğretmeninden dinleyebilir, isterse animasyonlardan izleyebilir, videolardan izleyebilir.



Yüz yüze sınavlar yapmakla ilgili çalışmalarımız var. Bunlar şu anda net değil, birkaç alternatifimiz var. Öğrenciler televizyondan verilen eğitimden de okulda verilen eğitimden de sorumlu olacak.



Bütün kitaplarımız okullara ulaştı. İstisnai olarak bazı okullarda sorun çıkmışsa onlar bu hafta halledilir. Eğitim başladığı günden itibaren velilerimiz okullardan alabilir. Ayrıca destek kitapları da vereceğiz.



Öğretmenlerimizin Mart ayından itibaren tarihe geçecek gayretlerinin bire bir hikayelerini biliyorum Öğretmenlerimize teşekkür borçluyuz.



Öğretmenlerimizin çalışma koşullarıyla ilgili karar verirken yetkililere danışıyoruz, istatistiklere bakıyoruz. Virüs tespit edildiğinde yapılacakların hepsi belirlendi.



OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Birçok faktör değerlendirilecek ve tavsiye edilecek. Onlarca parametrenin tekrar tekrar bakılarak değerlendirerek bir karar süreci oluşturuluyor. Vaka sayısı tek başına yeterli değil birçok faktör var.



Karar şu anda belli değil, hangi sınıfların yüz yüze eğitim yapacağı belirlenmedi.



Bizim okularımızda bazı eksiklikler söz konusu. Her okulumuzda standartlara uygun şartlar yerine getirilmiş değildi. Bu bizim için fırsat oldu, bu eksiklikler belirlendi. Dezenfektan temini, maske temini gibi malzemeleri biz üretmeye başladık. Daha önceden bunları satın aldığımız malzemelerdi.



Maske eksiği olan okulumuza yarım saat içinde gönderiyoruz.



Bütün senaryolar fizik olarak çalışıldı. 25 kişilik sınıflarda 10-15 kişi olabilir. Biz kronik hastalığı olan ailelerde olan çocuklar olabilir, kronik hastalığı olan çocuklar olabilir. Biz öğrencilerimizi zorlamanın çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Devamsızlık konusunda esneklik için çalışıyoruz.



Kitap almak için öğrenciler okula gidecekler. Birkaç çocuk öğretmeniyle kitap almak için rehberlik çalışmak için gidebilir. Bizim şu anda başlamasın dediğimiz şey ne? öğrencilerin tamamının bütün sınıfların okula devamının olmaması. Problemleri için tabi ki okula gidecek.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Öğrencilerimiz okula geldiklerinde öğretmenleri tarafından rehber öğretmenler tarafından karşılanacak. 1 hafta boyunca ders olmayacak, uyuma ayrılacak.

Öğrencilere maske dağıtılacak, buna hazırlanıyoruz. Bunları danışıyoruz. Vaka olursa tüm protokoller hazır. Okula girişte ateş ölçmeyeceğiz, yığılma olmasını diye.

Okula gönderilmeyen öğrenciler için uzaktan eğitimimiz olacak.

(Özel okullar ücret iade edecek mi?) Özel okulların yöneticileriyle toplantılar yaptık. Öğretmen uzaktan eğitim yaparken görevinin başında. Okulda servise biniyor mu binmiyor, yemek yiyor mu yemiyor, okulda öğrenci olmadığı için bazı masraflar yapılmıyor. Servis ve yemek ücretleri iade edilmesi için kanaat koyduk. İndirim bekleyen bir velinin hakkını gözetmek tabi ki bizim de işimiz. Vergi kolaylıklarıyla ilgili de kısa süre içinde bazı belirlemeler oluşacak. Özel okulların gereğini yapacağına inanıyorum. Gereğini yapılması konusunda konunun takipçiyiz.

Öğrencilerin yarısı gelecekse servislerde kapasitenin yarısı kullanılacak. Servislerin de kendi içerisinde getirdikleri standartlar var. Bizim de istediğimiz standartlar var.

ÜNİVERSİTE SINAV KONULARI

Üniversite sınavında hangi konular olduğunu Eylül ayında duyuracağız.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Risk varsa kesinlikle açmayız, Bilim Kurulu'nu izliyoruz.

2019 KPSS

Sınavı yapan kurum tarafından 2019 KPSS kılavuzlarında sınavın uygulanması ve değerlendirmesiyle ilgili tüm koşullar önceden tebliğ edildi. Bilinen bir durumdu. Konu bizim açımızda çok açık ve net.