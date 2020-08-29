Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP'lilerin DHKP-C'li terörist Ebru Timtik'in propagandasını yapan CHP'li yöneticilere sert tepki göstererek sosyal medya hesabından, "Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) August 29, 2020