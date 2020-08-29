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    İletişim Başkanı 'dan ist yandaşı 'li yöneticilere: imize en büyük ihaneti edenlerdir

    Başkanı 'li yöneticilerin DHKP-C'li ist Ebru Timtik'i övüp devletimize "katil" hakaretlerinde bulunmalarına sert tepki gösterdi. Terörist propagandası yapan CHP'li yöneticilerin 'e ve e ihanet ettiğini vurguladı.

    Altun'dan terörist yandaşı CHP'li yöneticiler için önemli tespit

    Başkanı , 'lilerin DHKP-C'li ist Ebru Timtik'in propagandasını yapan CHP'li yöneticilere sert tepki göstererek sosyal medya hesabından, "Devletimize katil deme cüretini gösterenler, kirli ve tehlikeli emelleri için terör örgütleriyle işbirliği yapanlar ve her fırsatta teröristlerin sözcülüğüne soyunanlar devletimize, milletimize, Cumhuriyetimize ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına en büyük ihaneti edenlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan terörist yandaşı CHP'li yöneticilere: Cumhuriyetimize en büyük ihaneti edenlerdir
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