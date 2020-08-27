Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 27.08.2020 23:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 27.08.2020 23:34
    ABONE OL

    DHKP-C'li , ölüm eyleminin 238. gününde can verdi

    Cumhuriyet savcısı ’ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan DHKP-C terör örgütünün talimatıyla cezaevinde 238 gündür tuttuğu ölüm eylemine dayanamayarak can verdi. Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberinin detayları...

    DHKP-C'li terörist öldü

    Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan avukatlardan Ebru Timtik, DHKP-C terör örgütünün talimatıyla girdiği ölüm eylemi sonucu can verdi.

    DHKP-C'NİN TÜRKİYE SORUMLUSUYLA YAKALANMIŞTI

    Terörist avukat Ebru Timtik, terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır'la aynı bölmede yakalanmıştı. Çok sayıda DHKP-C'li teröristin avukatlığını yaptığı belirlenen Timtik, 2019'da düzenlenen operasyonla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

    13 YIL 6 AY, HAPSE MAHKÛM EDİLMİŞTİ

    İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemenin gerekçeli kararında, Halkın Hukuk Bürosu'nda avukat olarak çalışan Ebru Timtik "Yakalanan örgüt mensuplarına örgüt talimatlarını ilettiği, örgütle arasındaki irtibatı sağladığı, kuryelik yaptığı" suçlamaları yapılmıştı. 'Örgüt üyeliği' suçundan Ebru Timtik 13 yıl 6 ay, hapse mahkûm edilmişti.

    ATAKAN IRMAK / SABAH
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel DHKP-C'li terörist Ebru Timtik, ölüm eyleminin 238. gününde can verdi
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri