Kadrolu öğretmene 1.200 TL ek ödeme! Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2020-2021 MEB eğitim öğretim ödeneği yattı mı?

Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2020-2021 eğitim ödeneği yattı mı sorusuna öğretmenler yanıt arıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin hazırlıkları sürüyor. Göreve başlayacak kadrolu veya sözleşmeli öğretmenler eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılan ödeme sayesinde öğretmenler rahat bir nefes alıyor.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?
Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.
Eylül 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kararına göre, öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneğine her yıl için yüzde 2,5 zam yapılmıştı. Kararda açıklanan ilgili madde: Öğretim yılına hazırlık ödeneği Madde 11- (1) 657 sayılı Kanunun ek 32 nci maddesinde öngörülen öğretim yılma hazırlık ödeneği; 2020 yılında 1.210 TL, 2021 yılında 1.250 TL olarak ödenir.
Yapılacak ödemeden binde 8 damga vergisi kesildikten sonra kadrolu öğretmenlere 1.200,32 TL net ödeme yapılacak. Sözleşmeli öğretmenlerin ayrıca SGK kesintisi olduğundan bu öğretmenlere net olarak 1.032,28 TL ödeme yapılacak.
KİMLER EĞİTİM ÖDENEĞİ ALABİLİR?
Öğretim yılına hazırlık ödeneği, ilköğretim ve okul müdürleri ile yardımcıları, cezaevi okullarında çalışan öğretmenler, yönetici, eğitim uzmanı ve eğitim uzman yardımcıları da dahil olmak üzere fiilen öğretmenlik yapanlara ödenir.
EĞİTİM ÖDENEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?
Ödemelerin ne zaman yapılacağına ilişkin bir açıklama henüz gelmedi. Ancak Eylül ayının ilk haftalarında öğretmenlere eğitim ödeneği verilmesi bekleniyor.