Kadrolu öğretmene 1.200 TL ek ödeme! Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2020-2021 MEB eğitim öğretim ödeneği yattı mı?

Eğitim ödeneği ne zaman yatar? 2020-2021 eğitim ödeneği yattı mı sorusuna öğretmenler yanıt arıyor. Yeni eğitim öğretim döneminin hazırlıkları sürüyor. Göreve başlayacak kadrolu veya sözleşmeli öğretmenler eğitim ödeneğinin ne zaman yatacağını araştırıyor. Her yıl ilçe milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla yapılan ödeme sayesinde öğretmenler rahat bir nefes alıyor.

EĞİTİM ÖDENEĞİ NE KADAR?

Ödeneğin tutarı, hakem kurulu kararıyla bin 210 lira olarak belirlendi. Ödeneğin damga vergisi kesilmiş, yani net tutarı ise bin 200 lira 82 kuruş olacak.