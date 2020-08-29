Özge Türkyılmaz’ın İBB’de kariyer danışmanı olmasına CHP'li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ'dan sert tepki: Ekrem İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır
CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlaması ve kendisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edilmesi tepki topladı. Olaya tepki gösteren CHP'li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ "Çuvalların üzerinde yatmayın! Katılın Miss Turkey yarışmasına katılın! Ekrem İmamoğlu'yla poz verdin mi? Tamamdır" ifadelerini kullandı. Sabah Gazetesi'nden Kenan Kıran'ın özel haberi.
29.08.2020 12:26
- Son Güncelleme: 29.08.2020 12:31
CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlaması ve kendisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edilmesi tepki topladı.
SAĞ: "EKREM İMAMOĞLU'YLA POZ VERDİN Mİ? TAMAMDIR. YÜZLERCE CHP'Lİ GENÇ İSYANDA"
CHP'li eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın İBB'de kariyer danışmanı olmasını eleştirdi, Büyükçekmece'de yüzlerce CHP'li gencin isyanda olduğunu ve ilçe yönetimini eleştirdiğini söyledi.
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