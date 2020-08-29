Özge Türkyılmaz’ın İBB’de kariyer danışmanı olmasına CHP'li eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ'dan sert tepki: Ekrem İmamoğlu’yla poz verdin mi? Tamamdır

CHP'den Büyükçekmece Meclis üyesi adayı olan ancak seçilemeyen 24 yaşındaki Özge Türkyılmaz'ın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Personel Yönetim A.Ş.'de (İSPER) kariyer danışmanı olarak göreve başlaması ve kendisine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde oda tahsis edilmesi tepki topladı.



