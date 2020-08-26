



"MİLLETİN SAĞLIĞI İLE OYNUYORLAR"

İnsanların sağlığı ile oynandığını ifade eden başka bir vatandaş ise "İki tane bidon, iki gündür kuyruk bekliyor apartmanda. Sucu gelecek diye. Son bidondu bu. Hanım başka yere boşalttı. Susuz kalmamak için buraya geldik. Daha önce de defalarca şikayet oldu. Bu bidonlar çok pis. Hele kaplarını eve sokacak bir durumu bile yoktu. Hele ki korona zamanında pislikten geçilmezdi bidonlar. Milletin sağlığı ile oynuyorlar. Sağlık Bakanlığının denetiminden beri durum böyle" şeklinde konuştu.