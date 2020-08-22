Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 22.08.2020 16:34
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.08.2020 16:34
    ABONE OL

    'li İBB'nin Haliç yalanı: Suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti

    Son dakika haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye Başkanlığı döneminde temizlettiği Haliç günümüzde içler acısı bir halde. 'li İBB'nin kirlilik düzelecek dediği Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü. mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüştüğü gözlendi

    Suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti

    Haliç'in bazı noktalarında deniz suyu renginde değişiklik olduğu görüldü.

    Havadan çekilen görüntülerde, deniz suyundaki renk değişimi ile mevkisinin kıyı kesimleri ve adacıkların çevresinin siyaha dönüşmesi dikkati çekiyor.




    ÇÖPLER BİRİKTİ
    Haliç'in bazı kıyı kesimlerinde de çöplerin biriktiği gözlendi.

    Haliç'in suyunda renk değişimi geçen haziran ayında da yaşanmış, konuyla ilgili 'nden yapılan açıklamada, Haliç'teki kızıl rengin sebebinin fitoplankton patlaması olduğu, fitoplanktonların yavaş yavaş öleceği ve tahminen 2-3 hafta içinde Haliç'in yine eski haline döneceği belirtilmişti.





    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel CHP'li İBB'nin Haliç yalanı: Suyu siyaha büründü, kıyı kesimlerinde çöpler birikti
    Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
    Tüm Güncel Haberleri