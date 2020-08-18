Eski ABD Başkan Yardımcısı ve 3 Kasım seçimlerinde Demokrat Parti'nin başkan adayı Joe Biden'ın 16 Ocak'ta New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği mülakatta Türkiye hakkında söyledikleri tepki topladı. Başkan olduktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini belirterek, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yen- meleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" diyen Biden'ın Türk dostları ise dikkat çekiyor.