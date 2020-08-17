ABD'de demokratların başkan adayı Joe Biden'ın haddini aşan sözleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Biden'ın Başkan Erdoğan'ı hedef alan skandal açıklamalarını köşesine taşıyan ve muhalefetin tavrını değerlendiren Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç bugünkü "Unsur Kemal" başlıklı yazısında, "Acaba "Kemal Bey unsurundan" nasıl bir verim almayı düşünüyor? Yününden, etinden ve sütünden mi yararlanacak? Adam Amerikan politikasına iki seksen teslim oldu, daha ne yapsın?" ifadelerini kullandı.



İşte Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın bugünkü yazısı;



Amerikan seçimlerine üç ay kala, başkan adayı Joe Biden, "Erdoğan'ın devrilmesi için muhalefeti desteklemeliyiz ve bunu açıkça göstermeliyiz" diye ahlak dışı bir laf etti.

Bizim iktidar çevrelerinden şiddetli bir tepki gördü. Umurunda olduğunu hiç sanmıyoruz tabii.

Muhalefet sözcüleri de, "ne güzel söyledi arslanım" ya da "yaşasın, Amerika bize yardım edecekmiş" diyemedikleri için, içinde "büyük Atatürk, Sivas, emperyalist emeller, millet iradesi, tam bağımsızlık" falan geçen cümleler kurdular.

Samimi değillerdir.

Samimi olan, Ünal Çeviköz'ü o mevkiye getirmezdi.

Birçok lider ağzını açmadı.

Açmaya yüzleri yoktur.

Şimdi sanırız Biden'ın onlara durduk yerde attığı bu kazığı düşünüyorlar... Sırası mıydı? Ya da, gereği var mıydı açık etmenin?

Seçimi Trump gene kazanırsa sorun yok, yani yeni sorun yok, ilişkiler inişli çıkışlı sürer gider.

Ama Biden kazanırsa, muhalefet bu rezilliği kendi seçmenine açıklamakta zorlanır.

Biden, "darbeyle değil" diyor, demek zorunda kalıyor.

Hiç güvenmeyiniz.

Obama darbe yaptırmıştı, Biden niçin yaptırmasın?



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