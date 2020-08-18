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    • Dünya
    • 18.08.2020 Gazete
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    , Başkan Erdoğan'ı indirmek için muhalefete destek vaat etti, uzantılarını ele verdi!

    'de Demokratlar'ın Başkan Biden, tam 4 kez 'ye geldi. Ülkesi adına 2 kez de bizden özür diledi. Fakat 7 ay önce yine hareketlendi. Erdoğan'ı indirmek için muhalefete destek vaat etti. Uzantılarını ele verdi.

    Oha.co.tr
    'de Demokratlar'ın Başkan Biden, tam 4 kez 'ye geldi. Ülkesi adına 2 kez de bizden özür diledi. Fakat 7 ay önce yine hareketlendi. Erdoğan'ı indirmek için muhalefete destek vaat etti. Uzantılarını ele verdi.




    ERDOĞAN BİRİNCİ SINIF SATRANÇ OYUNCUSU
    ABD Başkanı Trump, "Biden'ın birinci sınıf bir satranç oyuncusu olan Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesi yok" ifadesini kullandı.



    ABD Başkan Adayı , Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.


    Ama kendisinin zeki olmadığını Trump anlattı: Ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Mesela, Türkiye'nin . Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız...


    Joe Biden


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