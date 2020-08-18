ABD'de Demokratlar'ın Başkan Adayı Joe Biden, tam 4 kez Türkiye'ye geldi. Ülkesi adına 2 kez de bizden özür diledi. Fakat 7 ay önce yine hareketlendi. Erdoğan'ı indirmek için muhalefete destek vaat etti. Uzantılarını ele verdi.
ERDOĞAN BİRİNCİ SINIF SATRANÇ OYUNCUSU
ABD Başkanı Trump, "Biden'ın birinci sınıf bir satranç oyuncusu olan Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesi yok" ifadesini kullandı.
ABD Başkan Adayı Joe Biden, Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.
Ama kendisinin zeki olmadığını Trump anlattı: Ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız...
Joe Biden
ERDOĞAN BİRİNCİ SINIF SATRANÇ OYUNCUSU
ABD Başkanı Trump, "Biden'ın birinci sınıf bir satranç oyuncusu olan Erdoğan'la başa çıkacak zihinsel kapasitesi yok" ifadesini kullandı.
ABD Başkan Adayı Joe Biden, Başkan Erdoğan'a yönelik skandal ifadeler kullandı.
Ama kendisinin zeki olmadığını Trump anlattı: Ülkelerin dünya çapında satranç oyuncusu liderleri var. Mesela, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu durumda (Biden için) nerede olduğunu dahi bilmeyen ve konuşamayan birine (başkan olarak) sahip olamazsınız...
Joe Biden