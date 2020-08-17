ABD'de 3 Kasım'da yapılacak olan seçimlerde aday olan ve demokratların desteklediği Joe Biden'a tepkiler çığ gibi büyüyor.

Biden'ın açıklamasındaki, "Ama bence daha önce yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz" ifadeleri büyük dikkat çekti.

Söz konusu açıklamaları köşesine taşıyan Hürriyet gazetesi yazarı Nedim Şener, "Bu cümle, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi sırasında ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden'ın, bu darbe girişiminden haberdar olduğunu hatta ABD yönetiminin bu alçakça saldırının arkasında olduğunu gösteriyor. "Daha önce yaptığım gibi" derken, darbeyi ve halen ülkelerinde korudukları FETÖ'cüleri kast ediyor aslında. Ama bu kez "darbe ile değil, seçim süreciyle" diye tamamlıyor düşüncesini" diye yazdı.

Şener'in yazısından ilgili bölüm şu şekilde:

Peki "darbe" ile ilgili sözleri size bir şeyler çağrıştırıyor mu?

O cümleyi tekrar edeyim:

"Ama bence daha önce yaptığım gibi onlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenecek duruma gelmeleri için hâlâ var olan Türk liderliği unsurlarından daha fazla verim almalı ve onları güçlendirmeliyiz. Darbe ile değil, seçim süreci ile. Peki biz ne yapıyoruz? Burada oturup boyun eğiyoruz."

Bu cümle, 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimi sırasında ABD Başkan Yardımcısı olan Joe Biden'ın, bu darbe girişiminden haberdar olduğunu hatta ABD yönetiminin bu alçakça saldırının arkasında olduğunu gösteriyor. "Daha önce yaptığım gibi" derken, darbeyi ve halen ülkelerinde korudukları FETÖ'cüleri kast ediyor aslında. Ama bu kez "darbe ile değil, seçim süreciyle" diye tamamlıyor düşüncesini.

DARBEYE 'İNTERNET OYUNU' DEMİŞTİ

Oysa, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra 24 Ağustos'ta Ankara'ya gelen Joe Biden, "Biz o gece olaylar olurken gerçek olup olmadığını, yaşananların internet oyunu olup olmadığını, ciddi olup olmadığını anlayamadık" demişti.

Ancak New York Times editör masasındaki sözleri, Beyaz Saray'a girip çıkan firari FETÖ yöneticisi Faruk Taban, Burak Yeneroğlu, Kemal Öksüz'ün basına yansıyan fotoğrafları, Biden ile FETÖ arasındaki ilişkiyi gösteriyordu. Tıpkı eski Demokrat ABD Başkanı Clinton ve ailesi gibi...

Ayrıca FETÖ yöneticileri Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt'un ByLock yazışmaları Biden'ın FETÖ darbe girişimi hakkında hem çok şey bildiğini, hem de işin içinde olduğunu gösteriyor.

FETÖ'CÜLERİN BYLOCK YAZIŞMASINDA DARBE VE BIDEN

ByLock kullanıcı numarası (ID) 283838 olan Rıdvan Kızıltepe ile 146905 ID no'lu kullanıcı Barbaros Kocakurt arasında 2 Şubat 2016 tarihinde gerçekleşen yazışmada, 22 Ocak 2016 günü Türkiye'de bulunan Biden'ın İstanbul'da yaptığı toplantıdan söz ediyordu.

Rıdvan Kızıltepe ile Barbaros Kocakurt arasında şu konuşma geçiyor:

"Kızıltepe: Hidayet beyin çok selamı var

Kocakurt: Aro (Allah razı olsun) Aleyküm slm

Kızıltepe: Bu arada bir bilgi Biden Can Dündar'ın oğluna, 'Bu adam (Erdoğan) bizi pek dinlemiyor ama TSK tarafından kokular geliyor' gibi bir cümle sarf etmiş.

Kocakurt: Bu adam kim?

Kızıltepe: Biden Başkan yardımcısı, Obama yardımcısı

Kocakurt: Ne kokusu, olumlu mu olumsuz mu?

Kızıltepe: Hareket var manasında kullanmış, rahatsızlıkları var manasında hareket edebilirler gibi."

Anlaşılan o ki Biden ve yönetimi (elbette Amerikan kurulu düzeni) 15 Temmuz'da darbe ile yapamadıklarını bu kez iç siyaseti dizayn ederek tamamlamaya geliyorlar.

Ama ABD böyle bir dizayn çalışması sonucunda, iktidarıyla muhalefetiyle Türk milletini karşısında bulacaktır.