ABD Başkan adayı Joe Biden, haddini aştı. Erdoğan'ı hedef aldı. Muhalefet liderlerini destekleyeceğini açıkladı. Küstah sözlere tepki yağdı:
'JOE'K BEKLERSİN!
Joe Biden, Türkiye düşmanlığında sınır tanımadı. Ülkemizi ve demokrasimizi hedef aldı. Muhalefete ise göz kırptı! Küstah sözlerine tepki yağdı: Sandığa kimse müdahale edemez.
ABD Başkan adayı Joe Biden, haddini aştı. Türk demokrasisini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye'de seçimlerde muhalefeti destekleyeceklerini açıkladı. Küstah sözerine tepki yağdı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Önce kendi ülkenizde şaibesiz ve dış etkiye açık olmayan seçim yapabilseniz. Türkiye düşmanlığı daima kaybettirir.
MHP Lideri Bahçeli: Dış mihrak tanımlamasının hayali değil hakiki ve sahici bir tespit olduğu somut şekilde tevsik ve teyit edilmiştir. Muhalefete açık destek vermekten bahseden Biden'in Türkiye üzerinde hesap yapması, kumpas peşinde koşması tam bir kokuşmuşluktur. Hükümet seçilmiş ve görevinin başındadır. Bunları devirmeyi düşünmek aleni bir suçtur.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk milleti, okyanus ötesinden iradesine müdahale edilmesine izin vermeyeceğini defalarca göstermiştir.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Buna cüret edenler 15 Temmuz gecesi ağızlarının payını almışlardır.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'ye emir verme günleri geride kaldı ama deneyebileceğinizi düşünüyorsanız, bedelini ödersiniz.