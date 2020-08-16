Amerika Birleşik Devletleri'nde şuanki başkan Donald Trump'a rakip olan demokratların adayı Joe Biden, haddini aşan açıklamalarda bulundu. Bir toplantısında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan Biden, Türkiye'nin iç işlerine müdahale edeceğini belirterek "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim." sözlerini sarf etti.

Biden'ın bu hareketine tepki gösteren İletişim Bakanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD'de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı "olmaz öyle şey" demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum." açıklamasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

Türkiye'de birçok muhalif kesim tarafından tepkiyle karşılanan konuşmaya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum geldi.

CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

"Önce şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Dışişleri Bakanı kimdi? 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?"