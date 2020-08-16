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    • 16.08.2020 17:26
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    İletişim Başkanı 'dan 'na "" yanıtı: 'Esefle kınıyorum'

    İletişim Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "’de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp mızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı “olmaz öyle şey“ demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum." açıklamasında bulundu.

    İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na Joe Biden yanıtı

    Amerika Birleşik Devletleri'nde şuanki başkan 'a rakip olan demokratların adayı , haddini aşan açıklamalarda bulundu. Bir toplantısında 'ı hedef alan Biden, Türkiye'nin iç işlerine müdahale edeceğini belirterek "Erdoğan'ı darbeyle değil seçimle devireceğim, muhalefete destek vereceğim." sözlerini sarf etti.

    Biden'ın bu hareketine tepki gösteren İletişim Bakanı , Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "ABD'de bir başkan adayı muhalefetle iş birliği yapıp Cumhurbaşkanımızı devireceğini söylüyor. Muhalefetin başı "olmaz öyle şey" demek yerine konuyu gündeme getirdiğim gerekçesiyle bana saldırıyor. Devlet ciddiyeti gereği bu üsluba misliyle mukabele etmiyor ancak esefle kınıyorum." açıklamasında bulundu.

    KILIÇDAROĞLU NE DEDİ?

    Türkiye'de birçok muhalif kesim tarafından tepkiyle karşılanan konuşmaya Genel Başkanı 'ndan ilk yorum geldi.

    CHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan videoda Kılıçdaroğlu şunları söyledi;

    "Önce şu soruyu gerçekten sormak gerekiyor" diyen Kılıçdaroğlu, "7 ay önce yapılan açıklama ortada dururken bu ülkenin Cumhurbaşkanı kimdi? Bu ülkenin sarayında kim oturuyordu? Dışişleri Bakanı kimdi? 7 aydır tepki vermediler. Neden şimdi tepki veriyorlar?"

    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na "Joe Biden" yanıtı: 'Esefle kınıyorum'
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