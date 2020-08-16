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    Başkan Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

    Başkan , Rize programının 2. ve son gününde Çamlıhemşin ilçesinin 'ndaki incelemelerinin ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

    Başkan Erdoğan Rize-Artvin Havalimanını inceledi

    Başkan , Rize programının 2. ve son gününde Çamlıhemşin ilçesinin 'ndaki incelemelerinin ardından yapımı süren Rize-Artvin Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası'ndan dönüşte yol kenarında mısır ve yöresel bal satan Çolak ailesinin misafiri oldu, onlarla birlikte çay içti sohbet etti. Erdoğan, daha sonra buradan karayolu ile yapımı süren ve 'nin deniz dolgusu üzerine yapılan 2. havalimanı olan Pazar ilçesindeki Rize-Artvin Havalimanı'na geçti. Burada incelemelerde bulunan ve brifing alan Erdoğan, çıkışta havalimanında çalışan işçilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı. Fotoğraf çektirme taleplerini geri çevirmeyen Erdoğan, daha sonra buradan 'na gitmek üzere kendisini bekleyen helikoptere bindi.

    Erdoğan'ın önceki gün 'un Of ve Hayrat ilçelerinde yaşanan sel ve heyelanların zarar verdiği bölgeyi havadan inceleyeceği öğrenildi.

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