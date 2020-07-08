VARANK: "BAŞKAN YARDIMCISI SEVİYESİNDE YALAN SÖYLEMEK BİR İŞE YARAMAMIŞ…"

Mustafa Varank; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Fotoğraf tabii ki yeni. O kadar yeni ki genel başkan yardımcısı seviyesinde yalan söylemek bir işe yaramamış; kendi belediyesi ve yandaş medyası açıklama yapmak zorunda kalmış. Size tavsiyem yalan üretmeye değil, millete hizmet etmeye odaklanın" dedi.