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    • 06.07.2020 23:43
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    'Eko-felaket'in ardından Prof. Dr. Birpınar'dan 'li 'na 'Şile' soruları!

    Şile’deki yanındaki ’nin belirlenen yerini değiştiren ’li Başkanı ve yönetimi İBB’nin 2018 yılında yapımına başladığı ve 2019 yılında tamamlanması beklenen arıtma tesinin tamamlanmasını engelledi. Çevre ve Prof. Dr. Birpınar, İstanbul Şile’deki su kesintileri sonrasında yeni İSKİ yönetimine bu konuyla alakalı bazı sorular yöneltti. SABAH'tan Damla Kaya'nın haberi...

    'li Büyükşehir Belediye Başkanı , AK Parti dönemindeki yönetimi değiştirdi. Yeni İSKİ yönetimi, 'nin yapımına başladığı 'nın yanındaki 'nin belirlenen yerini değiştirerek, 2019 yılında tamamlanması beklenen tesisin açılışının ertelenmesine neden oldu. Bu da Şile'nin daha fazla suyla buluşmasına engel oldu.

    Çevre ve Prof. Dr. Birpınar, İstanbul Şişli'deki su kesintileri sonrasında yeni İSKİ yönetimine konuyla alakalı bazı sorular yöneltti. İşte o sorular:

    1:Şile'ye 1994'te İller Bankası tarafından 11 bin metreküp kapasiteli tesis kuruldu mu?

    2:İBB 2010 yıllarında Bıçkıdere ve Ağva'ya 8 bin ve 17 bin m3 kapasiteli iki ayrı tesis kazandırdı mı?

    3:İSKİ eski yönetimi tarafından Darlık Barajı yanına 20 bin metreküp kapasiteli arıtma tesisi projesi hazırlanarak inşaata başlandı mı?

    4:Projenin 2019 yılı sonunda tamamlanması planlanırken seçim sonrası göreve getirilen yeni İSKİ yönetimini bu proje ile ilgili ne yaptı.

    5: İSKİ'nin yeni yönetimi bu projeyi gereksiz bulup İPTAL ETTİĞİ doğru mudur?

    6: Projeden membran teknolojisini çıkartıldığı ve inşaatı yarım bıraktırılarak ilçe merkezinde 1994 yılında yapılan tesisin yanına taşıma kararı aldındığı doğru mudur?

    7: 2018 Temmuz ayında yer teslimi yapılarak inşaatına başlanan 20 bin m3'lük Darlık 2019 yıılı sonunda hizmete alınacakken, neden inşaatı durdurulup, arıtma teknolojisi değiştirilmeye çalışıldı mı?

    8: Başlanmış inşaat %40 düzeyindeyken yeri değiştirildi mi?

    9: Daha da önemlisi, başlamış İçmesuyu Arıtma Tesisi inşaatı 2019 yılı sonunda bitmesl gerekirken, yatığınız yer değişikliği nedeniyle mi gecikmiştir?Şile'deki vatandaşlar bu yaz ve bir yıl ne kadar süre gecikmeli su alacaklardır?



    10: Şile'de son 10-15 yıldır Arazözlerle bidonlarla İSKİ tarafından su dağıtımı yapıldığı görüldü mü? Pandemi nedeniyle turizm sezonu tam başlamadığı halde neden susuzluk yaşanıyor?


    DAMLA KAYA / SABAH

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