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    • 08.07.2020 10:38
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    Son dakika: merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 7 kişi tutuklandı!

    Son dakika haberine göre, merkezli yasa dışı bahis operasyonunda suç örgütünün elebaşısı M.Y'nin de aralarında olduğu 24 zanlıdan, 7'si tutuklandı.

    Yasa dışı bahis operasyonunda flaş gelişme

    merkezli yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 24 zanlıdan, 7'si tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları "sanal devriye"de, kurdukları yurt dışı kaynaklı siteler aracılığıyla bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen grubu tespit etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından yeteri kadar delil elde edilince, 100 polis ile Antalya, , Ankara, Adana, ve 'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

    Operasyonda suç örgütünün elebaşısı M.Y'nin de aralarında olduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.

    Evlerinde yapılan aramada ruhsatsız silah, 30 bin lira, 2 bin 150 dolar, 500 avro ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen zanlıların, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri 4 milyon lirayı, yakalanmamak için sanal paraya çevirdiklerini belirlendi.

    Şüphelilerden 6'sı savcılığın talimatıyla emniyetten salıverildi. Adliyeye sevk edilen 18 zanlıdan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


    Haberler Güncel Son dakika: Antalya merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 7 kişi tutuklandı!
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