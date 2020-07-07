İstanbul'un turizm beldelerinden Şile'de su sorunu yaşanıyor. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, gün aşırı su kesintileri olduğu öğrenildi. Vatandaşlar su bulamayınca bidonlarla İSKİ tankerinin önünde kuyruğa girdi. Şileliler bu manzaraya, "1990'lı yıllara geri döndük" sözleriyle isyan etti.

CHP'DEN ŞAŞIRTAN AÇIKLAMA

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 'basınç düşüklüğünden kaynaklı su kesintisi yaşandığını' açıkladı.



57 SAATLİK SU KESİNTİSİ

İlçedeki vatandaşları bilgilendiren AK Parti'li Şile Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İSKİ ile irtibata geçilmiş olup, su kesintisinin basınç düşüklüğünden kaynaklandığı bilgisi alınmıştır" denildi. Bu açıklamaların üzerine 57 saattir sularının kesik olduğundan yakınan Şileliler, tepkilerini sosyal medyadan gösterdi:







Şebnem Aksu Batur: "Arıza-kesinti" adı altında resmi sayfada var zaten. Her gün gece 12'ye, 2'ye kadar "basınç azalması" diye bir şey olmaz. Turist değiliz, biliyoruz. Şile Alacalı köyü 3 gündür COVID'e rağmen susuz."

Ecem: "Taş çağında değiliz, 2020 İstanbulundayız, gerekirse gelip su dağıtsınlar."

Burcu Şimşek: "Şile'deki su kesintisi ile ilgili yoğun kullanıma bağlı basınç düşüklüğü açıklamanız çok manasız. Şile her hafta sonu dolar. 5 yıldır ilk defa su kesintisi yaşıyoruz. Yoğun kullanım gece 2'ye kadar mı sürüyor? 'Basınç düşük ne yapalım' diyerek bekliyor musunuz yani?

'ŞİLE 2020 MANZARASI'

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Binpınar da durumu, sosyal medya hesabından, "İstanbul Şile, 2020 manzarası. İstanbul Şile 1994'lü yıllara dönmüş . İki gündür evlere su verilmeyince, Vatandaşlar tankerlerden bidonlarla evine su doldurup götürmeye çalışıyorlar!.. 25 senelik emeklere yazık olmasın..." sözleriyle paylaştı.

'GEÇMİŞE YOLCULUK'

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da Şile'den su bidonlarıyla su alan vatandaşların fotoğrafını paylaşıp, şu sözlerle göndermede bulundu: "CHP'li İBB'den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul'una dönüş... İstanbul'a bu kâbusu yaşatan Başkan'a kısaca EkoFelaket diyoruz!"





JANDARMA PAZAR GÜNÜ ŞİLE'YE GİRİŞİ DURDURDU

Pazar günü İstanbul'un yakınında olduğu için Şile'ye yoğun ilgi nedeniyle plajlar dolunca, jandarma saat 11.00'den sonra aşırı yoğunluk nedeniyle ilçeye girişlere izin vermedi. Gelenleri durduran jandarmanın, "Şile doldu" diyerek araçları geri çevirdiği öğrenildi.



BAKAN VARANK: AKŞENER VE KILIÇDAROĞLU İYİ SEYİRLER

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter'dan su kesintilerini 'Netflix' tartışmalarına gönderme yaparak eleştirdi. CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Lideri Akşener'i etiketleyen Bakan Varank, "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0. Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler" ifadelerini kullandı.

İBB'DEN AÇIKLAMA: HAFTA SONLARI NÜFUS ARTIYOR, BASINÇ YETMİYOR

Hürriyet'in haberine göre, İBB'den yapılan açıklamada, yaz aylarında hafta sonları Şile'nin günübirlik nüfusunun 1 milyonu bulduğunu, bu nedenle yaz aylarında özellikle de pazar günleri ilçenin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşandığı belirtildi ve şöyle dendi: "Şile İçmesuyu Arıtma Tesisi, 1994 yılında günlük 11 bin metreküp kapasite ile inşa edilmiştir. Tesis aynı kapasite ile hizmet etmeye devam etmektedir. Şile'nin nüfusu ise sadece son 13 yılda, yani 2007 yılından bugüne yüzde 48 artarak 25 binden 37 bine çıkmıştır. Bir turizm bölgesi olan Şile'de hafta sonu günübirlik nüfus ise 1 milyona ulaşmaktadır. Bu nedenle yaz aylarında özellikle de pazar günleri Şile ilçesinin üst kotlarında su basıncı sorunu yaşanmaktadır.

ACİL ÇÖZECEĞİZ

Bu hususa çözüm bulmak gayesiyle ilave 20 bin metreküp/günlük arıtma tesisi inşaatı 2018 yılında ihale edilmiş olup bu yıl sonunda devreye alınacaktır. Ayrıca, İBB ve İSKİ Şile'deki bu soruna acil çözüm bulmak için de çalışmalarına başlamış olup kısa sürede çözüm sağlanacaktır."





