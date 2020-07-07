CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç'i bataklığa çevirdi. "Suyun altında alg var. 15 günde biter" dedi. Vatandaş isyan etti: 30 yıl öncesine döndük.
İSKİ tankerle su dağıtmaya başladı.
İSTANBUL'UN 'ŞİLE'Sİ
CHP belediyeciliği, yine şaşırtmadı! Bir zamanlar tertemiz olan Haliç'in rengi siyahlaştı. 'Altın Boynuz'dan kötü kokular yükselmeye başladı. Şile'de yaşanan kesinti nedeniyle İSKİ tankerlerle su dağıttı. Vatandaş isyan bayrağını açtı: Hiçbir şey güzel olmadı...
CHP, İstanbul'a hizmet değil pislik getirdi! 'Altın Boynuz' olarak adlandırılan Haliç, bir senede kirlendi. Belediye, yaşanan renk değişiminin kirlilikten değil alg patlamasından kaynaklandığını söyledi. "3 haftada düzelecek" dedi. Ancak değişen sadece Haliç'in rengiydi. Su, pislikten simsiyah hale geldi. Duruma tepki gösteren vatandaşlar CHP'yle birlikte Haliç'in eski pis günlerine döndüğünü söyledi. Bölge sakinlerinden Samiye İşçi, "AK Parti döneminde Haliç düzeltildi. Çok temiz berrak su aktı buralardan. Şimdi çamur bildiğin lağım kokuyor. Buradan İBB'ye sesleniyorum. Neden bu hale geldi?" dedi.
İŞTE CHP
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Şile'de vatandaşları günlerdir susuz bıraktı! Soruna çözümsüz kalınca da bölgeye İSKİ tankerini yolladı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medyadan su sorununa değinerek, "Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" mesajını yolladı.