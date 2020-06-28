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    • 28.06.2020 10:31
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    /'nin sözde yapılanmasına darbe: 23'ü de tutuklandı

    Fetullahçı Terör Örgütü / Yapılanması'nın (/) yapılanmasına yönelik merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonda flaş bir gelişme yaşandı. 65 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 54 şahıs yakalandı. Şahıslardan 23’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberinin detayı...

    FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına darbe

    SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH

    Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde /'nin Türk Silahlı Kuvvetleri () içerisinde yürüttüğü faaliyetlerin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

    FETÖ'nün sözde TSK yapılanmasında örgütsel tabir ile "öğrenci" olarak faaliyet gösteren asker şahısların kendilerinden sorumlu sivil mahrem imamlarca kullanılan büfe, market vb. kamuya açık yerlerde kurulu ücret karşılığı kullanılan hatlarla örgütsel iletişim şekline uygun irtibatı olduğu değerlendirilen 65 şahsın yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı.

    İstanbul merkezli 23 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışma sonucunda 27 şüpheli İstanbul'da, genelinde ise toplam 54 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

    23 TUTUKLAMA

    Adli makamlara sevk edilen 11 şahıs etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakıldı. 7 şahıs savcılık tarafından serbest bırakılırken 13 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. 23 şahıs ise tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

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