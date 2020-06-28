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    • 28.06.2020 10:41
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    : Trump bilgilendirilmedi!

    , 'nın militanlarına ’daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiği istihbaratına ilişkin Başkanı ’a bir bilgilendirme yapılmadığını duyurdu.

    Beyaz Saray: Trump bilgilendirilmedi!

    'de 'ın ortaya attığı 'nın 'daki Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için militanlarına para teklif ettiği iddialarıyla ilgili 'dan bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı 'a bu konuda bir bilgilendirme yapılmadığını söyledi.

    SÖZCÜDEN AÇIKLAMA: TRUMP BİLGİLENDİRİLMEDİ

    ABD'nin günde binlerce istihbarat raporu aldığını ve bunların titizlikle incelendiğini kaydeden McEnany, "Beyaz Saray, istihbarat ya da iç bilgilendirme hakkında kesinlikle bilgi vermez. Ancak CIA Direktörü, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Özel Kalem Müdürü, ne başkan Trump'ın ne de Başkan Yardımcısı Mike Pence Rusya konusunda bilgilendirildiğini teyit ediyor. Söz konusu istihbarat hakkında bir açıklama yapmıyoruz. Ancak New York Times gazetesinin Başkan Trump'ın bu konuda bilgilendirildiği iddiası kesinlikle doğruları yansıtmamaktadır" İfadelerini kullandı.

    NYT'NİN İDDİASI...

    New York Times gazetesi, Rus istihbarat biriminin Taliban militanlarına Afganistan'daki Amerikan askerini öldürmeleri için yüklü miktarda para teklif ettiğini ve Donald Trump'ın bu konuda bilgilendirildiğini iddia etmişti.

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