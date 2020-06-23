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    • 23.06.2020 21:51
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    Son dakika: Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı 'den tutuklandı

    Son dakika haberine göre, Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

    Eski emir astsubayı FETÖ'den tutuklandı

    Genelkurmay İstihbarat Başkanının eski emir astsubayı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik soruşturma kapsamında tutuklandı.

    Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınarak Malatya'ya getirilen astsubay kıdemli başçavuş M.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

    Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in Hava Kuvvetleri Komutanlığında görev yaptığı sırada emir astsubaylığını yaptığı bildirilen zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

    Savcılık sorgusunun ardından Malatya 2. Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan M.K. tutuklandı.

    M.K. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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