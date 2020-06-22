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    • 22.06.2020 09:45
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    Son dakika: ‘ kumpası’ davası sanıkları hakim karşısına çıkıyor! İşte istenen cezalar

    Son dakika haberine göre Başkanı ile bazı kamu görevlilerinin ifadeye çağırılmasına ilişkin ‘’ davasında 34 sanık bugün hakim karşısına çıkıyor. 61. olan Başkan ’ın da aralarında bulunduğu 32 kişinin ‘mağdur’ sıfatıyla yer aldığı iddianamede, MİT personeli ise ‘müşteki’ olarak yer alıyor.

    ‘MİT kumpası’ için hesap zamanı!

    Milli İstihbarat Teşkilatı () Başkanı 'ın da aralarında bulunduğu bazı kamu görevlilerinin 7 Şubat 2012'de ifadeye çağırılmasına ilişkin 34 sanığın yargılanacağı '' davası bugün başlıyor. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısındaki duruşma salonunda 14'ü tutuklu, 15'i firari 34 sanığın yargılanacağı duruşma, 3 Temmuz'a kadar sürecek.

    Eski emniyet müdürleri ve 'in de aralarında olduğu 14 sanığın tutuklu bulunduğu davada 5 sanık başka suçtan tutuklu, 15 sanık ise firari konumda bulunuyor.



    61. olan Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın da aralarında bulunduğu 32 kişinin 'mağdur' sıfatıyla yer aldığı iddianamede, MİT personeli ise 'müşteki' olarak yer alıyor.

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, elebaşı 'in de aralarında bulunduğu 15 sanık hakkında, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', 'Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme', 'Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme', 'Gizliliğin ihlali' ve 'Nitelikli resmi belgede sahtecilik' suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26 yıl ile 53 yıl arasında değişen oranda hapis cezası isteniyor. Öte yandan iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 26,5 yıldan 45,5 yıla kadar hapis cezasına mahkum edilmesi talep ediliyor.

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