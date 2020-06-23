FETÖ’nün TSK'daki işkenceci rütbelilerine operasyon: Gözaltına alınanlar arasında elebaşına götürülen askeri öğrenciler de var

SEMA ALİM DALGIÇ / SABAH



İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK bünyesindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün TSK bünyesindeki rütbeli mensuplarının Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı'nda örgüt mensubu olmayan öğrencilere yönelik okuldan ve TSK bünyesinden ayrılmalarını sağlamak amacıyla sistematik şekilde mobbing ve baskı uygulayıp, kötü muamelede bulundukları, işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri, şok mangalarına dahil ettikleri, haksız yere sicillerini bozdukları, sair suretle her türlü baskı ve haksız uygulamalara maruz bıraktıkları, gerçeğe aykırı sağlık raporları tanzim ettikleri vb. iddiaları konusunda yürütülen soruşturma kapsamında operasyon için düğmeye basıldı.



ARALARINDA ELEBAŞININ ZİYARETİNE GİDENLER DE VAR

Aralarında Ali Rıza B., Ceylan B., İbrahim Emre U., Muhammed Ali D., Bülent A., Selçuk S, Mehmet Ayhan D., Sefa E. ve Bülent E. isimli subaylar ile ABD ülkesinde örgüt liderinin ziyaretine götürülenlerin de yer aldığı 6 askeri öğrenci olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. Şüpheliler hakkında İzmir merkezli 8 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda gözaltı talimatı verildi.



12 GÖZALTI

Şüphelilerden 3'ünün binbaşı, 1'inin kurmay binbaşı, 4'ünün üsteğmen, 2'sinin yüzbalı ve 2'sinin yurtdışına kaçan şüpheli olduğu öğrenildi. Sadece şüphelilerden birinin ihraç olduğu belirlendi. Şu ana kadar 12 şüphelinin gözaltına alındığı saptandı.